原标题：全球海拔最高大型抽蓄电站开工建设

道孚抽水蓄能电站效果图。 受访单位供图

科技日报讯 （芶文涵 实习记者刘侠）记者2月23日获悉，全球海拔最高的大型抽水蓄能电站、雅砻江流域水风光一体化基地又一重大项目——道孚抽水蓄能电站于日前开工建设。

道孚抽水蓄能电站位于四川省甘孜藏族自治州道孚县，场址海拔4300米，总装机容量210万千瓦，设计年发电量29.94亿千瓦时。它是四川省装机规模最大的抽水蓄能项目，也是全球海拔最高的大型抽水蓄能电站，被称为“巨型充电宝”。电站安装6台35万千瓦的可逆式机组，主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房系统及地面开关站等组成。

雅砻江流域水电开发有限公司副总经理张鹏介绍，抽水蓄能是目前最常用的大规模储能技术，主要用于电力系统调峰填谷、调频调相和紧急事故备用等领域，具有技术成熟、效率高、容量大、储能时间长等优点。

张鹏说，在用电低谷时段，电站可利用风光等新能源发出的多余电能将下水库的水抽到上水库，相当于给“充电宝”充电。此时电站是电能用户端。在用电高峰时段，电站再将水从上水库放至下水库，把水的势能转化为电能，满足高峰时段电力需求，相当于让“充电宝”放电。此时的蓄能电站则是发电厂。

“作为‘巨型充电宝’，道孚抽水蓄能电站一天可存储电量1260万千瓦时，能满足200万户家庭一天的用电需求。”张鹏说，“道孚抽水蓄能电站对于区域内电力系统供需平衡、电力系统频率和电压稳定、电能品质提升有着显著作用。”

据悉，道孚抽水蓄能电站周边光伏资源富集，规模超2000万千瓦。装机210万千瓦的道孚抽水蓄能电站与周边光伏发电互补，可将600万千瓦左右随机波动的光伏发电调整为平滑、稳定的优质电源，产生“1+1＞2”的效益。

据介绍，拥有道孚抽水蓄能电站这一标志性项目的雅砻江流域水风光一体化基地是我国规划建设的大型清洁能源示范基地之一。目前，基地已投产水电和新能源装机近2100万千瓦。本阶段规划的7800万千瓦装机容量计划2035年全面建成。届时，雅砻江流域水风光一体化基地将成为世界最大的绿色清洁可再生能源示范基地。

张鹏说，实施流域水风光一体化开发，有利于实现水风光多能互补发展，提高流域资源开发利用效率，是推进可再生能源高质量发展的重要举措。建设雅砻江流域水风光一体化基地，是探索新时期流域水风光一体化新模式新机制的创新性工作，可以为我国其他流域水风光一体化建设提供示范和借鉴。

(责编：罗知之、陈键)

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