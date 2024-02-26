原标题：广西首条海上风电能源通道投运

科技日报讯 （陆冬琦 熊秋月 本报记者刘昊）记者2月23日获悉，广西壮族自治区首条海上风电能源通道——广西电网220千伏海上风电送出线路于日前正式送电投产。

据了解，2023年6月，广西首个海上风电示范项目——防城港海上风电示范项目A场址全面建设。同步拉紧“进度条”的还有由南方电网广西电网公司投资建设的广西防城港海上风电示范项目A场址配套220千伏送出工程。该工程于2023年8月正式开工，在施工高峰期投入超130名施工人员开展项目攻坚。

南方电网广西防城港供电局建设管理部（项目管理中心）经理韦镔丁介绍：“我们安排不同施工点各工序同步开展施工，抢抓工期，于1月13日实现全线贯通，为广西首个海上风电示范项目的顺利投运提供有力支撑。”据悉，广西防城港海上风电示范项目全部建成投产后，将通过能源通道输送超50亿千瓦时清洁能源，可满足近500万户家庭的基本用电需求。

“南方电网广西电网公司加快电网规划建设，搭建清洁能源输送‘高速路’，全力服务广西清洁能源快速发展。”南方电网广西电网公司战略规划部总经理张宁说，“下一步，我们将继续做好防城港海上风电示范其余项目和钦州海上风电示范项目220千伏送出通道建设，同时开展广西深远海海上风电统一送出规划研究及相关前期工作，推动广西海上风电集约化规模化发展。”

据悉，清洁能源项目配套电网工程建设是清洁能源“应开尽开、应并尽并、能并早并”的重要保障。数据显示，2023年，南方电网广西电网公司累计完成4项清洁能源项目配套电网工程，投运500千伏凤凰输变电工程等90余项主电网工程，累计投产线路1293千米，变电容量785万千伏安，确保清洁能源接得上、送得出、用得稳。

根据《广西能源发展“十四五”规划》，广西将在“十四五”期间打造北部湾海上风电基地。规模化、集约化发展海上风电，重点推进北部湾近海海上风电项目开发建设，积极推动深远海海上风电项目示范化开发，统筹规划外送输电通道建设。“十四五”期间，广西核准开工海上风电装机750万千瓦，力争新增并网装机300万千瓦。

(责编：罗知之、陈键)

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