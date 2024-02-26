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“跨境理财通2.0”今起实施 多家银行推进产品与服务升级

杨 洁
2024年02月26日09:00 | 来源：证券日报
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原标题：“跨境理财通2.0”今起实施 多家银行推进产品与服务升级

2月26日起，新修订的《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》正式施行。该实施细则被业内称为“跨境理财通2.0”，在投资者准入条件、参与机构范围、合格投资产品范围、投资者个人额度等方面均有所优化调整。与此同时，《证券日报》记者从业内获悉，为配合“跨境理财通2.0”实施，多家银行积极推进产品与服务升级。

“跨境理财通”自2021年推出以来，一定程度上满足了投资者需求。“跨境理财通2.0”将单个投资者投资额度提升为300万元人民币，投资者同时选择银行和证券公司渠道进行投资的，两种渠道投资额度各为150万元人民币。

作为国有大行的建设银行，一直以来高度重视大湾区发展。建设银行相关部门负责人表示，为积极配合新规实施，建设银行已完成系统功能升级，支持客户投资额度调整，后续将根据监管发布的券商额度查询接口继续更新系统。

建设银行相关部门负责人进一步表示，该行港澳机构将在符合当地监管规定的基础上推出更加丰富的理财产品，上架策略收益基金（公募基金），推出各种期限及收益率可观的人民币定期、美元定期和港币定期存款等产品。

对于服务大湾区客户已超160年的渣打银行而言，其对客户的理财需求和风险偏好有深入的了解。《证券日报》记者获悉，渣打银行积极响应“跨境理财通2.0”，在“南向通”和“北向通”项下分别上架多款全新产品及服务焕新。

“自‘跨境理财通’推出以来，渣打客户的反应相当踊跃，参与人数、汇划金额均在稳步增长，显示出大湾区居民对优质金融服务和多元化资产配置的强烈需求。”渣打银行大湾区行政总裁林远栋表示，2023年，渣打客户的跨境理财通“南向通”汇款金额较2022年增加5倍。

汇丰银行（中国）方面此前也表示，将积极推进产品与服务升级。“北向通”投资产品会得到扩容，为客户提供更多股票型和混合型基金的选择。

中国银行深圳市分行大湾区金融研究院研究员王巍对《证券日报》记者表示，粤港澳大湾区高净值客户多，存在着较强的资产多元化配置意愿。随着“跨境理财通2.0”实施，各机构的产品吸引力将进一步提升，投资客群及业务规模将上新的台阶，加速大湾区金融互联互通及跨境理财市场的不断发展。

“‘跨境理财通’对于推进大湾区金融市场互联互通，以及促进内地金融市场双向开放均有重大意义，期待通过‘跨境理财通2.0’进一步推动大湾区的财富管理业务增长。”林远栋说。

(责编：罗知之、陈键)
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