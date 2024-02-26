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立足全局降低物流成本 多角度筹谋提高效率

2024年02月26日09:01 | 来源：证券日报
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原标题：立足全局降低物流成本 多角度筹谋提高效率

本报记者 谢若琳

见习记者 寇佳丽

2月23日召开的中央财经委员会第四次会议（以下简称“会议”）强调，降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措。物流降成本的出发点和落脚点是服务实体经济和人民群众，基本前提是保持制造业比重基本稳定，主要途径是调结构、促改革，有效降低运输成本、仓储成本、管理成本。

“物流成本水平是国民经济发展质量和综合竞争力的集中体现。会议内容不仅为高水平建设现代物流体系、推动高质量发展指明了方向，也对进一步推动物流业降本增效提出了具体要求。”中国物流学会特约研究员解筱文对《证券日报》记者表示。

物流业一头连着生产，一头连着消费，是畅通国民经济循环的重要一环。有效降低全社会物流成本，对促进产业结构调整和区域协调发展、培育经济发展新动能、提升国民经济整体运行效率具有重要意义。

当前，我国正加快构建内外联通、高效便捷的物流网络，社会物流成本水平稳步下降。中国物流信息中心发布的最新数据显示，2023年社会物流总费用18.2万亿元，与GDP的比率为14.4%，比上年回落0.3个百分点。

贯铄资本CEO赵小敏向记者表示：“降幅虽不大，收获的却是实实在在的效益。社会物流总费用占GDP比重的整体下降，有助于降低交易成本、畅通经济循环、释放内需潜力，从而进一步巩固经济回升向好的势头。”

低效率、低效益的传统物流发展模式，已经无法适应当前实体经济高质量发展的要求。多位受访专家对记者表示，降低物流成本并不等同于简单降低物流或快递的价格，而是要立足全局、多角度筹谋，以更加专业化的物流服务实现规模效应、服务实体经济发展。

中国信息协会常务理事朱克力对记者表示：“一方面，要加大物流基础设施建设，持续推进县乡村三级物流体系建设，下沉物流网络的同时将服务触角延伸至生产、仓储、配送等各个环节；另一方面，要促进公路、铁路、港口等多种运输方式之间的无缝衔接，优化运输结构，深化综合交通运输体系改革，打造统一高效、竞争有序的物流市场。”

解筱文表示，建设低成本、高效率的物流服务体系离不开数字技术的全面支撑。今后，要把握数字化、网络化、智能化发展方向，提高数字技术在物流业全过程的渗透率，推动人、车、货、路的精准匹配和优化配置，从而实现社会物流总费用占GDP比重进一步降低。

(责编：罗知之、陈键)
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