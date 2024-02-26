人民网北京2月26日电 （记者王震）据证监会网站消息，针对部分投资者反映一些案件处罚结果过轻的问题，近日，证监会在回答记者提问时表示，近年来，证监会从行政处罚、民事索赔、刑事追责等方面持续发力，努力解决证券违法成本低的问题，积极推动修订《证券法》，提高行政处罚幅度，建立集体诉讼制度；推动《刑法修正案（十一）》出台，提高证券犯罪的刑期，加大刑罚处罚力度。

证监会介绍，2020年《证券法》修订后，证券违法行为的罚款金额上限已有大幅提高。对欺诈发行行为，罚款限额从募集资金百分之五，提高到最高可至募集资金的一倍；对财务造假等信息披露违法行为，从最高罚款60万元，提高至1000万元；对内幕交易、市场操纵等违法交易，从给予违法所得1-5倍罚款，提高至1-10倍罚款。近期按照新《证券法》查处的一批案件，已经充分体现了加大处罚力度的效果，比如奇信股份案，证监会对公司财务造假行为和组织指使的实际控制人分别处以1000万元罚款，对公司欺诈发行行为处以4000万元的罚款。

证监会表示，从执法周期来看，目前还处于新旧《证券法》的交替适用期。证监会查处的部分案件，违法行为发生在新《证券法》实施前，随着这类案件的逐步加快处理完毕，今后将会有更多案件适用新《证券法》，处罚力度会越来越大，违法成本也会越来越高。

从追责程序来看，我国将行政处罚、民事索赔和刑事追责分为三类不同的独立程序分别处理。民事赔偿兼具赔偿投资者和遏制不法行为的多重功能，特别是集体诉讼，更能触及违法者痛处，令投资者拍手称快。行政执法常常可以为民事索赔和刑事追责提供证据先导，从过往案例来看，证监会一公布执法信息，投资者保护机构、律师和投资者就开始行动起来，组织民事赔偿诉讼，违法者往往因随之而来的民事责任而承担巨额赔偿，甚至是“倾家荡产”，这也是执法震慑力最直接的体现。如康美药业案，证监会按照2005年《证券法》顶格罚款60万元，但后续有5万多中小投资者通过集体诉讼获赔24.59亿元。泽达易盛案，证监会依据新《证券法》罚款8600万元，投资者通过集体诉讼和解获得2.8亿元全额赔偿。对于一些涉嫌犯罪的证券违法案件，都要移送司法机关，追究刑事责任。如獐子岛时任董事长被判处15年有期徒刑，天山生物相关主体被判处无期徒刑。

下一步，证监会将坚持不枉不纵的法治原则，在法律授权范围内不断提高执法效率，加大执法力度，进一步丰富惩戒手段和方式，综合运用监管措施、行政处罚、市场禁入、失信惩戒、重大违法强制退市等行政措施，用好集体诉讼、支持诉讼和刑事手段，对违法者形成叠加打击效应。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经