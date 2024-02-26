交通运输部：2月19日至25日 全国货运物流有序运行
2024年02月26日13:23 | 来源：人民网
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人民网北京2月26日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，2月19日至2月25日，全国货运物流有序运行。
其中，国家铁路累计运输货物6749.5万吨，环比增长0.56%。
全国高速公路累计货车通行3287.2万辆，环比增长109.68%。
监测港口累计完成货物吞吐量19232万吨，环比增长2.82%，完成集装箱吞吐量437万标箱，环比下降7.22%。
民航累计保障航班11.9万班（其中货运航班2635班，包括国际货运航班1657班，国内货运航班978班），环比下降2.2%。
邮政快递累计揽收量约27.67亿件，环比增长96.52%；累计投递量约26.84亿件，环比增长233.83%。
(责编：王连香、吕骞)
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