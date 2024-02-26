人民网北京2月26日电 （记者孙红丽）中国消费者协会今天发布2024年春节消费维权舆情分析报告显示，2月9日至2月18日期间，交通出行、景区旅游、文化娱乐、消费服务等方面维权热度较高。新的一年，公众消费信心、消费意愿以及消费能力大步提升。

中国消费者协会表示，2024年春节假期持续8天，形成史上最长春节假期。作为疫情防控转段后的首个常态化春节，公众消费意愿空前高涨，旅游市场持续火热。春节假期22.93亿人次跨区域流动，彰显假日经济活力与韧性，消费活力加速释放。

返乡团聚后再合家错峰出游成为过节新趋势，年俗游、冰雪游、海岛游等度假类消费增长显著。各地丰富文旅活动带动消费高涨，迎春灯会、花市、庙会、舞龙舞狮等大型活动达5108场；哈尔滨作为今冬冰雪游“爆款”，文旅消费规模同比增长超106%。此外，下沉市场强劲回暖，小众目的地旅游成为新的增长点，三四线城市票房占比增长也尤为突出。

报告显示，在2月9日至2月18日共计10天监测期内，共收集到“消费维权”相关信息21575207条，日均约216万条。舆情走势平稳增长，2月17日信息量达到峰值，为2611184条。监测期间，共监测到“消费维权”吐槽类信息1365014条，占“消费维权”总信息量的6.33%。

监测发现，2024年春节期间消费者吐槽主要集中于交通出行、景区旅游、文化娱乐、消费服务等方面。

春节假期出行需求增长，火车票、机票供需失衡，价格波动明显。海南三亚因地理、天气等原因，“返程难”引发热议，此外列车超员问题再次出现。

初三前后各地迎来出游量最高峰，景区出现导游司机严重违规、安全卫生意识缺失、运力不足等情况。18日达到峰值，为8.3万条，“傅园慧称包车被勒索”等事件引发公众广泛讨论。

假期前三天观影、线下民俗活动、烟花燃放等公众吐槽较为频繁。

消费服务话题集中在年夜饭、年礼等方面，美发、美甲，购买“新年战袍”已成为很多年轻人展现品味和个性的潮流。节假日的涨价、强制消费等行为频频招致网友吐槽。

“春节假期‘供需矛盾’依旧为诸多舆情问题核心。”中国消费者协会分析指出，一方面，新形势下既有服务难以满足消费者的旺盛需求，旅游消费创下新高的背后，交通拥堵、景区运力不足等问题愈发凸显。另一方面，管理和服务固有观念亟需打破，服务意识有待提升，消费者对霸王条款、行业成规等容忍度进一步下降，一些被无视的“常见”问题不断放大，导致集中投诉和吐槽。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经