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2月26日“农产品批发价格200指数”比上周五下降0.89个点

2024年02月26日14:38 | 来源：人民网
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人民网北京2月26日电 （方经纶）据农业农村部监测，2月26日“农产品批发价格200指数”为128.95，比上周五下降0.89个点，“菜篮子”产品批发价格指数为131.01，比上周五下降0.85个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.67元/公斤，比上周五下降1.2%；牛肉69.15元/公斤，比上周五下降0.5%；羊肉64.55元/公斤，比上周五下降0.5%；鸡蛋8.62元/公斤，比上周五下降3.0%；白条鸡18.01元/公斤，与上周五持平。重点监测的28种蔬菜平均价格为5.58元/公斤，比上周五下降1.8%；重点监测的6种水果平均价格为7.29元/公斤，比上周五上升0.6%。鲫鱼18.70元/公斤，比上周五上升1.0%；鲤鱼14.55元/公斤，比上周五上升0.6%；白鲢鱼9.08元/公斤，比上周五下降0.3%；大带鱼40.68元/公斤，比上周五下降4.3%。

今日，国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中，与上周五相比价格升幅前五名的是巨峰葡萄、西瓜、花鲢鱼、鲫鱼和南瓜，幅度分别为6.4%、1.3%、1.1%、1.0%和1.0%；价格降幅前五名的是西红柿、蒜苔、菠菜、大带鱼和大葱，幅度分别为5.7%、4.6%、4.4%、4.3%和4.2%。

(责编：方经纶、吕骞)
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