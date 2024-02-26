人民网北京2月26日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，为做好当前农业生产工作，近日，天津市农业中心与蓟州区农业发展服务中心技术干部开展了“送科技下乡，促春耕开展”技术服务活动。

在天津市蓟州区上仓镇集市的活动现场，技术人员将精心准备的资料发放到参加活动的农民朋友手中，包括春小麦高产栽培技术明白纸，蔬菜病虫害防控技术、蔬菜合理用药挂图，科学施肥以及防灾减灾稳产宣传手册等。同时，为种植方面需要帮助的村民进行现场指导，耐心细致地解答村民在农业生产实际中遇到的问题，了解春耕备耕种子、化肥、农药的储备情况，引导农民朋友做好春耕备耕生产资料的储备。现场农民朋友们积极提问，技术专家用心解答，活动气氛热情高涨。活动中共发放材料400余份，累计传播人次300余人。

在天津市蓟州区良种场，市区两级技术人员现场指导春小麦拌种工作并就相关情况开展了调研，针对天津市小麦茎基腐病高发的情况，推荐了高效的拌种药剂，讲解了拌种包衣技术的重点。在小麦播种后，技术人员将继续跟进小麦各生长时期对其病虫害进行监控，确保夏粮丰收。技术人员还与蓟州区基层植保员就病虫害测报工作进行了业务交流与深入讨论，检查了虫情测报灯的运维情况。

在天津市蓟州区虫虫农场，技术人员实地查看了当前蔬菜病虫害的发生情况，对灰霉病、番茄潜叶蛾的防治进行了技术指导。

下一步，天津市农业中心将切实抓好春季春耕生产工作，全力夺取夏粮丰产丰收，扛稳粮食安全重任。

(责编：方经纶、吕骞)

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