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国际权威监测数据：2023年TCL电视销量获全球第二

2024年02月26日15:08 | 来源：人民日报客户端
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原标题：国际权威监测数据：2023年TCL电视超过LG获全球第二

近日，国际权威监测机构Omdia公布了2023年全球电视销量排名，三星、TCL、海信分获前三；其中TCL电视以2526万台的销量超越LG夺得全球品牌第二，民族品牌第一，海信与小米则分别以2295万台与1139万台分别位列民族品牌第二和第三。在Mini LED和超大屏电视市场，这三家中国品牌同样表现亮眼。据中怡康数据显示，2023年Mini LED电视中国市场零售量排名中，TCL以高达50.5%的市占水平稳居第一，海信与小米分别以21.2%和11.1%的市场份额，排名第二及第三。同时，2023年中国98吋电视市场零售量市场份额前三为TCL52.3%、海信15.8%、小米8%。

TCL于2019年便发布全球首台量产的Mini LED电视，并拥有多项自研的Mini LED核心技术，如六晶方芯、光学微透镜等，其中TCL的透镜技术解决了电视行业长期存在的光晕问题。

2023年，TCL先后推出多款98英寸以上的Mini LED电视。如全球最大的115吋QD-Mini LED电视，拥有20000+级背光分区与5000nits峰值亮度，并于今年1月份在北美CES 2024展会向全球展示。

此外，从Omdia公布数据上可以看出，中国电视行业整体呈现上升趋势，并有更多中国电视品牌位居全球排名前列，此次中国品牌在全球销量排名前10名中占据5席。

(责编：曹淼、李源)
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