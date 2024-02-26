人民网北京2月26日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，陕西省将实施农村供水保障和粮食安全灌溉工程，夯实乡村振兴基础，将以“千万工程”经验为指引，完善农村水利基础设施体系，2024年底前，70%的千吨万人工程将实现标准化管理。

推动农村供水高质量发展。陕西省全面推进农村供水规模化建设、标准化管理、水质提升“三个专项行动”；优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化建设，因地制宜实施小型供水工程规范化建设和改造；积极推广柞水“全域统管”和汉阴“第三方购买服务”模式，年内达到50个县区公司化县域统管，70%的千吨万人供水工程实现标准化管理；扎实推进水源地规范化建设和备用水源地建设，规范水源水、出厂水和末梢水水质检测监测，千人以上集中供水工程90%须配齐净化消毒设施，千人以下集中供水工程落实适宜的消毒设施，分散供水工程落实“一户一策”，规范投加消毒药剂或配套净水设施；常态化开展饮水安全“敲门入户”大排查、大走访，守住不发生规模性农村饮水安全问题的底线，持续提升群众用水满意度。

陕西省水利厅相关负责人介绍，陕西将进一步加强灌区现代化建设改造。围绕新增粮食产能要求，全省推进38处大中型灌区续建配套与现代化改造，加大农田排碱支持力度，新增恢复改善灌溉面积90万亩；持续深化农业水价综合改革，有序推进中型灌区开展农业水价成本监审及定价等工作；加快合阳县现代化灌区试点建设，力争完成试点任务的70%，建立有利于吸引金融和社会资本参与灌区现代化建设的水价机制；深入推进灌区标准化管理，创建3处部级、5处省级标准化灌区；加强灌溉用水统筹，谋划黄河古贤陕西灌区、东庄水库灌区、交口抽渭新建灌区、焦岩水库灌区、段家峡水库渭北灌区、黑山峡灌区等六大新建灌区，加快推进前期工作，力争年内开工建设东庄水库灌区，建成后可新增灌溉面积60万亩。

做好移民安置和帮扶工作。陕西省将创新美丽移民村评价指标体系，规范指导项目建设，严格核定新增后期扶持人口，加强后期扶持项目的绩效评价与监测评估，提高后扶政策落实效果；优先落实、优先保障重点帮扶县、革命老区县事关民生的水利项目，在水利工程建设与管护、河湖管护等就业岗位中优先吸纳满足技能要求的脱贫人口和低收入人口。

(责编：方经纶、吕骞)

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