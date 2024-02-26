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加快数智化建设 增加城市副中心含“绿”量

欧阳易佳
2024年02月26日16:22 | 来源：人民网
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2024年2月，《北京城市副中心建设国家绿色发展示范区实施方案》获批，聚焦建筑、交通、产业三大关键领域，强化能源、生态、文化三大重点支撑，把绿色发展融入北京城市副中心经济社会发展各领域全过程。

绿色发展，电力先行。日前，人民网记者走进北京市通州，看城市副中心能源清洁低碳转型新探索。

智能化提升新能源消纳能力

待检充电桩正在测试。人民网 欧阳易佳摄

待检充电桩正在测试。人民网 欧阳易佳摄

在电动汽车充电桩检定检测流水线前，一台台待检充电桩通过自动装卸货装置进入测试区，在机械臂的精准操作下，经过172个测试项目，完成检定检测。

“这条流水线一天能检测30台充电桩，只需要3名技术人员在操控台监测，实现了充电桩批量化、无人化测试。”北京电力科学研究院总工程师王立永介绍。

数据显示，“十三五”期间，北京市电动汽车数量由11万辆增长至43万辆，“十四五”期间预计年均增长36%，到2025年充电负荷预计将达到150万千瓦，约占电网最大负荷的5%。

业内专家认为，若能将电动汽车规模化参与电网调节，将极大提升电网优化运行能力。

“我们打造了车网互动平台，贯通车、桩、网信息数据，按照电网安全运行条件，对充电负荷进行有效调节，实现电动汽车充电负荷的‘可充、可放、可控、可调’。”北京华商三优新能源科技有限公司总工程师杜岩平说，目前已接入充电桩资源10.4万台、总容量298万千瓦。

杜岩平介绍，通过将小区充电负荷由电网高峰时段转移至低谷时段，可大幅提升充电桩接入数量，解决小区充电难问题，提升了充电负荷接入能力。同时，车网互动平台接入了新能源汽车国家监测平台，通过对车辆电池组温度、电压等充电状态数据进行实时监测，当发生异常时，主动切断充电过程，保证电池安全。

据了解，目前平台组织充电运营商参与华北调峰辅助服务市场，在新能源高发时段组织充电桩多充电，助力新能源消纳，累计消纳电量将超过2800万千瓦时。

“蓝屋顶”引领绿色用电体验“新风尚”

“我家装的30千瓦光伏板，除满足家用外，余量还能卖给电网，年收益能有2万多元。”北京通州区前疃村村支书贾旭峰说。

走进北京市通州区潞城镇前疃村的养老服务驿站，一大片“蓝屋顶”整齐划一、引人瞩目。作为北京市首个数字化微网“零碳村庄”，这里大力推进绿色发展，全面打通电能互联微循环，提升了当地村民绿色用能体验。

“从2022年起，我们大力推进绿色发展，建设屋顶分布式光伏926千瓦。”国网北京通州供电公司副总经理马文营介绍，“为有效解决光伏并网问题，我们对全村变压器进行了增容改造，供电容量由1260千伏安提升至2000千伏安，系统解决了高密度光伏就地就近消纳问题。”

贾旭峰说，“安装光伏不仅得到实惠，而且绿色环保，用电也更稳定，我身边的亲戚和村里的村民，都陆陆续续安装上了。”

据了解，在前疃村还配置了两台大容量移动储能车，总容量达到300千瓦时。村民的光伏发电自发自用，多余的发电量还可以充入储能车。当发生突发情况，全村失去外部电源供应，可以实现储能车的快速接入，迅速恢复全村办公、通信、通水、应急照明等重要负荷供电，确保村内应急保障体系持续运转。

截至2023年底，全村光伏全年发电量约101万千瓦时，全村绿电占比达到51.3%，全年减少碳排放约610吨。“十四五”期间，前疃村预计还将新增900千瓦光伏建设，并网后全年减少碳排放约1200吨，为乡村大规模分布式电源可靠接入提供示范样板。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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