人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2024年中国航天预计实施100次左右发射任务

2024年02月26日17:34 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月26日电 （记者赵竹青）2月26日，中国航天科技集团有限公司发布《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》（以下简称蓝皮书），介绍2024年宇航任务整体情况。蓝皮书指出，2024年，中国航天全年预计实施100次左右发射任务，有望创造新的纪录。

2024年“嫦娥六号”等一系列重大任务将实施

蓝皮书显示，2024年，航天科技集团计划安排近70次宇航发射任务，发射290余个航天器，实施一系列重大工程任务。

这些重大工程任务包括：完成长征六号丙运载火箭和长征十二号运载火箭首飞任务；空间站进入常态化运营模式，年内完成2次货运飞船、2次载人飞船发射任务和2次返回任务；推进探月四期工程，发射鹊桥二号中继星、嫦娥六号探测器，实现世界首次月球背面南极艾特肯盆地采样返回；发射海洋盐度探测卫星、电磁监测卫星02星、中法天文卫星、实践十九号等多颗民用卫星，满足各行业用户应用需求；加速推进建设“新一代商业遥感卫星系统”。

2024年，航天科技集团研制任务持续保持高强度，将全面推进载人月球探测工程、深空探测工程，持续推动新一代近地载人飞船、嫦娥七号、天问二号、静止轨道微波探测卫星等为代表的200多颗航天器研制工作，开展230余发运载火箭组批投产，完成多项商业航天和整星出口合同履约工作。

专家介绍，航天科技集团将完成多次商业发射任务，并将公开对外发布运载余量信息，向商业用户提供发射和搭载机会，为各类客户提供快速、稳定、可靠的“一站式”发射服务。面向国家重大战略和经济社会发展需要，实现北斗应用向系统集成和增值服务延伸，发挥天地一体化优势和卫星通信、导航、遥感综合应用优势，不断将卫星应用融入新兴领域，支持重点区域经济发展。

2023年中国航天发射次数及航天器数量刷新纪录

《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》显示，中国航天2023年实施67次发射任务，位列世界第二，研制发射221个航天器，发射次数及航天器数量刷新中国最高纪录。其中长征系列运载火箭47次发射全部成功，成功率100%，累计发射突破500次，其他商业火箭发射20次。

回顾过去一年，中国航天在发射活动方面，高密度发射任务有序实施、成功率保持高位，航天器研制发射数量快速增长、研制能力大幅提升。

在科技创新方面，运载火箭、载人航天、月球和深空探测、通信、导航、遥感卫星、科学和技术试验等领域不断创新突破，中国航天进入空间、探索空间、利用空间的能力不断增强，取得多项科技成就。

在应用服务方面，基于卫星通信、卫星遥感、卫星导航定位等空间基础设施，中国航天发展形成了较为完善的应用体系，有力支撑网络强国、海洋强国、农业强国、交通强国、文化强国等国家战略以及国家“双碳”战略目标，广泛服务于国民经济各行业.

在国际合作方面，中国航天开展了交流研讨、数据共享、技术合作、应用服务、航天文化教育等多种形式的国际交流活动，推动共建“一带一路”高质量发展，助力构建人类命运共同体。

(责编：赵竹青、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2024年中国航天预计实施100次左右发射任务
　　人民网北京2月26日电 （记者赵竹青）2月26日，中国航天科技集团有限公司发布《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》（以下简称蓝皮书），介绍2024年宇航任务整体情况。蓝皮书指出，2024年，中国航天全年预计实施100次左右发射任务，有望创造新的纪录。…
2月25日全社会跨区域人员流动量完成21226万人次
　　人民网北京2月26日电 （记者王连香）据2024年综合运输春运工作专班数据显示，2月25日（春运第31天，农历正月十六），全社会跨区域人员流动量21226万人次，环比增长24.2%，比2023年同期增长3.1%，比2019年同期增长6.4%。 其中，铁路客运量1520.6万人次，环比增长15.3%，比2023年同期增长38%，比2019年同期增长35.6%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部