人民网北京2月26日电 （记者赵竹青）2月26日，中国航天科技集团有限公司发布《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》（以下简称蓝皮书），介绍2024年宇航任务整体情况。蓝皮书指出，2024年，中国航天全年预计实施100次左右发射任务，有望创造新的纪录。

2024年“嫦娥六号”等一系列重大任务将实施

蓝皮书显示，2024年，航天科技集团计划安排近70次宇航发射任务，发射290余个航天器，实施一系列重大工程任务。

这些重大工程任务包括：完成长征六号丙运载火箭和长征十二号运载火箭首飞任务；空间站进入常态化运营模式，年内完成2次货运飞船、2次载人飞船发射任务和2次返回任务；推进探月四期工程，发射鹊桥二号中继星、嫦娥六号探测器，实现世界首次月球背面南极艾特肯盆地采样返回；发射海洋盐度探测卫星、电磁监测卫星02星、中法天文卫星、实践十九号等多颗民用卫星，满足各行业用户应用需求；加速推进建设“新一代商业遥感卫星系统”。

2024年，航天科技集团研制任务持续保持高强度，将全面推进载人月球探测工程、深空探测工程，持续推动新一代近地载人飞船、嫦娥七号、天问二号、静止轨道微波探测卫星等为代表的200多颗航天器研制工作，开展230余发运载火箭组批投产，完成多项商业航天和整星出口合同履约工作。

专家介绍，航天科技集团将完成多次商业发射任务，并将公开对外发布运载余量信息，向商业用户提供发射和搭载机会，为各类客户提供快速、稳定、可靠的“一站式”发射服务。面向国家重大战略和经济社会发展需要，实现北斗应用向系统集成和增值服务延伸，发挥天地一体化优势和卫星通信、导航、遥感综合应用优势，不断将卫星应用融入新兴领域，支持重点区域经济发展。

2023年中国航天发射次数及航天器数量刷新纪录

《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》显示，中国航天2023年实施67次发射任务，位列世界第二，研制发射221个航天器，发射次数及航天器数量刷新中国最高纪录。其中长征系列运载火箭47次发射全部成功，成功率100%，累计发射突破500次，其他商业火箭发射20次。

回顾过去一年，中国航天在发射活动方面，高密度发射任务有序实施、成功率保持高位，航天器研制发射数量快速增长、研制能力大幅提升。

在科技创新方面，运载火箭、载人航天、月球和深空探测、通信、导航、遥感卫星、科学和技术试验等领域不断创新突破，中国航天进入空间、探索空间、利用空间的能力不断增强，取得多项科技成就。

在应用服务方面，基于卫星通信、卫星遥感、卫星导航定位等空间基础设施，中国航天发展形成了较为完善的应用体系，有力支撑网络强国、海洋强国、农业强国、交通强国、文化强国等国家战略以及国家“双碳”战略目标，广泛服务于国民经济各行业.

在国际合作方面，中国航天开展了交流研讨、数据共享、技术合作、应用服务、航天文化教育等多种形式的国际交流活动，推动共建“一带一路”高质量发展，助力构建人类命运共同体。

(责编：赵竹青、吕骞)

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