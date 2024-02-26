新华社北京2月26日电（记者李国利、黄一宸）截至2月26日，正在中国空间站出差的神舟十七号航天员汤洪波在轨飞行总时长达到215天，成为目前中国在轨飞行时间最长的航天员。

汤洪波是我国第二批航天员，也是我国首位重返中国空间站的航天员。

2021年6月17日，他和战友聂海胜、刘伯明驾乘神舟十二号载人飞船成功进入太空，实现自己首次飞天梦想的同时，亲历了“中国人首次进入自己的空间站”的历史时刻。他们于9月17日顺利返回地球，在轨驻留3个月共92天。

2023年10月26日，汤洪波作为神舟十七号乘组指令长重返天宫，成为迄今为止执行两次飞行任务间隔最短的中国航天员，感受了中国空间站从“一居室”到“三居室”所彰显的中国速度和中国力量。

截至目前，他和战友唐胜杰、江新林已经在轨飞行123天，完成了乘组第一次出舱活动，迎来了天舟七号货运飞船，开展了大量科学实验与技术试验，还在太空中度过了龙年春节、举办了第三届“天宫画展”等，他们“太空出差”的时间已经过半，汤洪波在轨飞行的天数仍在不断增长。

自2003年杨利伟叩问苍穹21年来，中国载人航天工程取得了世界瞩目的成就，在浩瀚太空留下身影的中国人达到20位，特别是随着空间站阶段载人飞行任务常态化开展，我国在轨飞行时间突破200天的航天员也达到3位，分别为四巡苍穹的景海鹏、两度飞天的陈冬和汤洪波。

更令人期待的是，我国载人月球探测工程登月阶段任务目前已全面启动实施，中国航天员将在浩瀚宇宙里创造更多纪录。

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经