新华社阿布扎比2月26日电（记者苏小坡）中国商务部部长王文涛25日在阿联酋阿布扎比出席世贸组织第13届部长级会议期间，会见世贸组织总干事伊维拉。

王文涛强调，中方愿与各方共同努力，推动本次会议取得更多务实成果。中方支持恢复争端解决机制正常运转，制定农业谈判工作计划，回应最不发达国家和粮食净进口发展中国家在粮食安全方面的诉求，推动达成渔业补贴第二阶段协议。中方支持将投资便利化协定纳入世贸组织法律框架，推动多边贸易规则与时俱进。

伊维拉表示，中国一直建设性参与世贸组织工作，推动多项谈判工作取得积极成果。伊维拉期待中国在争端解决机制改革等议题谈判上继续发挥引领作用，为本次会议取得成功作出更多贡献。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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