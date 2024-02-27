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农银人寿开发“三农”专属产品 服务乡村振兴受到监管表彰

2024年02月27日08:25 | 来源：新华网
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原标题：农银人寿开发“三农”专属产品 服务乡村振兴受到监管表彰

　　近日，国家金融监督管理总局人身保险监管司发布2023年度人身保险产品情况通报。农银人寿因积极服务乡村振兴建设，“开发‘三农’专属产品，覆盖多种自然灾害和交通工具意外保障，降低客户返贫风险”，受到表彰。

　　近年来，农银人寿深入剖析“三农”客户群体的人身保障保险需求，紧紧围绕“三农”客户独特的地区性、职业性特点，综合考虑客户收入较低、保险意识较淡薄、意外和健康基础保障相对薄弱的特点，着力开发保额保费较小、产品形态简单易懂、收益稳健、健康和意外保障杠杆率高、且保障范围广的产品，积极推进产品服务“三农”战略的落地。针对“三农”客户意外保障，该公司推出“农银人寿金穗亿农保意外伤害保险”，保障覆盖广泛，含一般意外伤害、交通意外伤害及多种重大自然灾害意外伤害在内。本款产品紧密围绕“三农”客户需求，对农村频发的多种重大自然灾害以及农机具事故等一般意外伤害提供保障，同时产品条款通俗、投保简便、费率适中，最低只需59元即可获得最高30万元的意外伤害保障。针对“三农”客户出行保障，公司研发专属服务三农客户的“农银人寿金穗安行两全保险”，针对农村高发的出行意外进行保障，保障范围覆盖自驾车、指定交通工具、非机动车、重大自然灾害等，最高给付10倍基本保险金额。

　　全面推进乡村振兴，巩固拓展扶贫攻坚成果，是国家“十四五”时期“三农”工作的重要任务，也是农银集团的重要战略目标。作为中国农业银行的控股子公司，农银人寿始终将集团战略目标作为公司发展的重大使命和重要机遇，积极融入集团发展战略，全面推进乡村振兴工作，努力做一支服务乡村振兴的生力军，为国家乡村振兴贡献力量。

(责编：董童、李源)
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