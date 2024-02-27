原标题：高鑫零售将新开21家门店 完成90家大润发2.0门店重构

2月26日消息，大润发母公司高鑫零售对外透露，3月开始将在四川、湖北、江苏、山东、浙江、广东、海南多个省市开店，覆盖大润发，大润发super，M会员商店三个业态，并且对老的门店进行重装升级。这是高鑫零售继今年1月在全国10城开出12家新店后的又一次提速。

据了解，高鑫零售三个业态总计将在全国范围内新开出21家门店。而对于10年以上大润发门店的重装改造，将基于当地市场和顾客需求变化进行运营调整，完成预计90家门店的2.0版本重构，还有一些直接升级改造为M会员商店。

算上刚刚过去的春节前的开店提速，大润发母公司高鑫零售集中开出33家新店。其中，3月中旬大润发super珠海融德店、5月上旬深圳坂雪岗大道店都将迎来线下开业。大卖场业态大润发，4月也将在四川达州开出新店。

高鑫零售CEO林小海此前多次公开表示，“多业态全渠道”是公司的长期发展战略，承担第二增长曲线的中超业态大润发Super和M会员商店的加速开店，并不意味着大卖场业态大润发的收缩。

根据阿里巴巴2024财年第三季度财报显示，包含高鑫零售、银泰、盒马等业务的“所有其他”营收470.23亿，同比下降7%，经调整EBITA同比下降87%。财报中还特意提到高鑫零售，称营收下降是“供应链业务规模缩小及客单价减少导致的高鑫零售收入下降所致”。

(责编：曹淼、李源)

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