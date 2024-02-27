原标题：超导量子计算机关键设备实现国产替代

科技日报合肥2月26日电 （记者吴长锋 实习记者洪敬谱）“中国造”稀释制冷机已交付用户，并在实际运行中显示了良好的技术实力。26日，安徽省量子信息工程技术研究中心及科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”）联合发布消息，国产稀释制冷机ez-Q Fridge在交付客户后完成性能测试。结果显示，该设备实际运行指标达同类产品国际主流水平，成为国内首款可商用可量产的超导量子计算机稀释制冷机。

稀释制冷机，是构建超导量子计算机的关键核心设备，可为超导量子计算芯片提供接近绝对零度的超低温环境。然而其市场一直被国际厂商牢牢占据，并对我国限制出口。为解决这一“卡脖子”难题，国内包括中国科学技术大学和国盾量子组成的联合团队等多家单位都在积极攻关。但目前可量产落地并投入使用的国产稀释制冷机依然稀缺，且大多仍停留在实验室阶段。

2023年下半年，国盾量子向两家科研单位交付了国产稀释制冷机产品，经客户多月测试，设备长时间连续稳定运行，达到了国际先进水平。

“同样的量子计算芯片，在我们的稀释制冷机下发挥的能力、测量指标和使用国际产品的一样。”安徽省量子信息工程技术研究中心副主任王哲辉说，芯片运行的效果决定了整个量子计算机的能力，因此稀释制冷机的性能至关重要。国盾量子作为唯一参与“祖冲之二号”超导量子企业，通过自主研发和中国科学技术大学授权支持，完成了稀释制冷机技术的成果转化，搭建了国内领先的生产线，实现产品的量产落地。

(责编：罗知之、陈键)

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