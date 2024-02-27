原标题：绿色低碳电力电缆装备开发取得新进展

科技日报讯 （记者郑莉 通讯员赵鹏）记者日前从中国电力科学研究院获悉，该院联合国内石化企业、电缆厂和高校等上下游单位，采用“问题导向、产学研用联合、跨学科协同”的创新模式，全面开展聚丙烯电缆料性能提升、电缆制造和评价方法研究。历时5年，研究团队取得了一系列具有自主知识产权的创新成果。

据了解，“双碳”目标下，电力电缆装备的绿色低碳发展成为必然趋势。传统交联聚乙烯绝缘电力电缆工艺复杂、制造能耗高、退役后绝缘难以回收利用。聚丙烯电力绝缘电缆成为替代传统热固性绝缘电力电缆的重要方向。但普通聚丙烯机械模量高、韧性差，如何实现电气—机械性能的协同调控和多维评价是开发聚丙烯绝缘电力电缆的关键问题。

研究团队研发了原位聚合聚丙烯绝缘料和半导电屏蔽料，形成了20万吨/年的连续稳定生产能力，并具备长周期一体化稳定制备水平；开发了中压聚丙烯绝缘电力电缆制造装备及工艺，突破了聚丙烯绝缘均匀定型难题，实现了可剥离屏蔽中压电缆设计和稳定制造；提出了电缆料性能评价指标和电力电缆可靠性试验方法，建立了从聚丙烯电缆料到电缆的标准化体系。经测算，新型电力电缆较传统电力电缆的制造成本降低17%，生产能耗降低45%。

在国家电网公司设备部的统筹下，中国电力科学研究院牵头制定了标准化聚丙烯绝缘电力电缆设计、技术规范、入网检测要求，能够支撑35千伏及以下电力电缆工程批量化推广和稳定运行。2023年5月，团队的项目技术成果“聚丙烯绝缘材料原位聚合与电力电缆制造关键技术”通过中国电力企业联合会鉴定。

(责编：罗知之、陈键)

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