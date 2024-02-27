原标题：新型可穿戴系统能实时识别人类情感

科技日报北京2月26日电 （记者张梦然）韩国蔚山国立科学技术研究所团队开发了一种可实时识别人类情绪的突破性技术，有望彻底改变各个行业，提供基于情感服务的下一代可穿戴系统。相关论文发表在最新一期《科学进展》杂志上。

长期以来，由于情绪和感觉的抽象性和模糊性，理解并准确提取情感信息一直是个挑战。为解决这一问题，研究团队开发了一种多模态人类情感识别系统。该系统结合了语言和非语言表达数据，以有效利用全面的情感信息。

该系统的核心是个性化皮肤集成面部界面（PSiFI）系统，具有首创的双向摩擦应变和振动传感器，可同时感应并收集语言与非语言表达数据，再通过无线数据传输，实现实时情绪识别。

该技术基于“摩擦充电”现象，即物体在摩擦时分离成正电荷和负电荷，而且系统不需要外部电源或复杂的测量设备来识别数据。

研究团队成功整合了对面部肌肉变形和声带振动的检测，通过实验收集了面部肌肉变形和声音等多模态数据。在最少的训练下，该系统表现出很高的准确性。同时也确保了可穿戴性和便利性。该系统还能应用于VR环境，可应用于“数字礼宾”、智能家居、私人电影院和智能办公室。

研究人员表示，这项成果显示了在下一代可穿戴系统中使用情感的潜力，而情感正是人类信息表达的最复杂形式之一。有了这个系统，只需几个学习步骤就可实现实时情绪识别，而无需以往复杂的测量设备。这为未来的便携式情感识别设备和下一代基于情感的数字平台服务带来了可能性。

【总编辑圈点】

如文中所说，情感是人类信息的复杂形式。如歌中所唱：“笑，就歌颂；一皱眉头就心痛。”情绪可以通过面部表情和声音来展现，于是这套能够检测面部肌肉变形和声带振动的系统闪亮登场，化身“知己”，成为能体察我们心境变化的贴心“人”。人们的愉悦和烦闷都能被识别，系统可以根据人们的心境变化采取不同对策，给出符合人们喜好的选项，提供熨帖服务。不过，有时人类也会伪装心情，不知道这种系统能否识别“皮笑肉不笑”呢？

(责编：罗知之、陈键)

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