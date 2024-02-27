人民网北京2月27日电 （方经纶）2月27日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍京津冀协同发展十年来有关情况，并答记者问。

国家发展改革委党组成员郭兰峰表示，总的来看，过去的十年，京津冀协同发展主要是夯基垒台、落子布局，重在调整优化经济结构和空间结构。

规划政策框架搭建形成。2015年6月，中央出台《京津冀协同发展规划纲要》，以此为蓝图，中央区域办先后制定了“十三五”“十四五”规划方案，将这些重点任务分解细化，而且每年都通过年度重点工作安排对这些任务进行清单化闭环式落实，同时相关部门也相继出台了产业、教育等专项规划和配套政策，形成了目标一致、层次明确、相互衔接的规划政策体系。

北京非首都功能疏解取得突破性进展。京津冀协同发展“牛鼻子”是疏解北京非首都功能。着眼于解决北京“大城市病”问题，构建形成了疏解的方案和政策体系，推动首批高校、医院、央企总部在雄安新区落地建设，同时也出台了关于户籍、投资，以及疏解到雄安的职工或者企业的工资收入等政策。北京首都功能的布局不断在优化，北京成为全国首个减量发展的超大城市。

雄安新区进入大规模建设和承接北京非首都功能疏解并重的阶段。当前，雄安新区城市的框架已经基本显现，对外骨干路网全面建成，白洋淀水质基本保持在Ⅲ类，新区也有了自己的行政区划代码、车牌等。

北京城市副中心功能日趋完善。北京市四套班子以及70多个市级部门、近3万多工作人员已经迁至副中心办公，环球影城成为旅游地标，北京艺术中心、城市图书馆、大运河博物馆等文化建筑已经建成亮相，副中心的生活品质正在不断提升。

重点区域高质量发展成效明显。北京和河北联合成立了通州区与北三县一体化高质量发展示范区理事会、执委会，10多家北京医院与北三县医疗机构开展合作。天津滨海新区改革开放取得实效，2023年天津港集装箱吞吐量突破了2200万标箱，比2014年增长58%。张家口首都水源涵养功能区和生态环境支撑区加快建设，成为区域空气质量最优城市。唐山提前完成了单位GDP能耗下降“十四五”目标任务。

重点领域协同发展水平持续提升。交通、生态、产业，是京津冀协同发展规划纲要中提出的三个率先突破的重点领域。目前，交通一体化网络加快构建，主要城市1-1.5小时交通圈基本形成。生态协同治理成效明显，2023年区域PM2.5比2014年下降了近六成，去年PM2.5数据为38微克/立方米，北京市达32微克/立方米，“北京蓝”成为常态。产业链上下游协作持续强化，中关村企业在天津河北设立分支机构已经达到1万多家，北京流向天津河北的技术合同成交额超过2800亿元。同时，公共服务共建共享加快推进，9900余家医疗机构实现跨省异地就医门诊费直接结算。

体制机制改革创新深入推进。各种显性隐性壁垒正在破除，京津冀推出了第一批165项资质资格相互认证，230余项高频特色便民服务实现了“自助办”，自贸试验区51项制度创新成果向全国复制推广。

(责编：方经纶、吕骞)

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