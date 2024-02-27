人民网北京2月27日电 （记者杨虞波罗）2月26日，国家邮政局召开局长办公会议，审议并原则通过《县乡村寄递服务网络建设指南》行业标准。

会议指出，县乡村寄递物流体系作为服务生产、促进消费、联通城乡、畅通循环的重要桥梁，在推进乡村振兴、促进共同富裕的过程中发挥着重要作用。当前，各地加快推进县乡村寄递物流体系建设取得积极进展，但也面临网络布局规划系统性不强、规范化发展水平不高、管理水平与服务质量有待提升等问题。编制《县乡村寄递服务网络建设指南》行业标准，将为各地统筹规划、系统推进农村寄递物流体系建设提供基本依据，为各级场所实现标准化、规范化发展提供建设参考，为增强网络节点风险管控、提升农村寄递服务质量提供基本遵循。

会议强调，全系统全行业要以《县乡村寄递服务网络建设指南》行业标准的编制出台为契机，加快补齐农村寄递物流基础设施短板，加强县乡村寄递服务网络建设，加快促进城乡经济循环，更好满足农村居民的寄递需要。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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