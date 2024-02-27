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国家发改委：雄安新区正在不断从蓝图变成实景

2024年02月27日14:00 | 来源：人民网
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人民网北京2月27日电 （方经纶）2月27日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍京津冀协同发展十年来有关情况，并答记者问。

雄安新区是千年大计、国家大事，各方对此高度关注。

关于雄安新区的建设进展，国家发展改革委党组成员郭兰峰表示，前几年，国家发展改革委做的主要工作是绘蓝图、编规划、出政策，目前这些管长远的重大的基础工作基本完成，现在已经进入到大规模建设和承接非首都功能并重的阶段。总的来讲，在各方面的努力下，雄安新区正在不断从蓝图变成实景，不断以新的形象展现在大家的面前。

规划政策体系不断完善。党中央批复雄安新区规划纲要、出台支持雄安新区改革开放的文件，这两个是基本性的文件，也就是顶层设计。接下来，雄安新区四个基础性规划出台，交通等20多个专项规划以及财税等20多个配套政策也都印发实施。在规划编制过程中，国家发改委紧紧围绕党中央提出来的“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”这四句话来编制规划，从全球213家水平比较高的设计团队中遴选了12家顶级团队来对雄安新区城市进行设计，并将这些最优的方案充实完善到规划中。

城市框架基本拉开、雏形显现。聚焦率先启动建设区域，加快推进城市基础设施、生态工程、公共服务这些重大项目的建设。目前，“四纵三横”的高速公路和对外骨干网络已经全面建成，启动区重点市政基础设施基本建成。京雄城际开通后北京西站到新区的通勤时间在50分钟左右，从大兴机场到雄安新区19分钟就可以到达。

白洋淀治理成效持续巩固。白洋淀被誉为“华北之肾”，不仅影响河北的生态环境，也影响整个华北。党中央、国务院高度重视，中央区域办也制定了白洋淀治理规划，而且国家发改委推动河北和北京、天津，以及中央有关部门压实这方面责任。通过几年的治理，目前白洋淀水质总体保持在Ⅲ类，生态优、环境美加快实现，“华北之肾”重放异彩。

优质公共服务供给不断增加。北京援建的北海幼儿园、史家胡同小学、北京四中校区已开始招生，雄安宣武医院开始接诊，北京与雄安新区第一批33项公共服务同城化事项已经发布，实现“北京的事雄安能办、雄安的事北京能办”。京雄社保卡居民服务“一卡通”实现公共交通、就医购药等多个应用场景两地互通。

(责编：方经纶、吕骞)
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