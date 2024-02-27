人民网北京2月27日电 （方经纶）2月27日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍京津冀协同发展十年来有关情况，并答记者问。

北京市委常委、常务副市长夏林茂表示，北京每年保持千亿级的投资强度来保障副中心的快速发展，一批标志性重大工程拔地而起，首先是行政办公区一二期已经全部建成投用，城市绿心森林公园开园迎客，现在成为市民群众休闲锻炼的一个非常好的场所。环球主题公园成为北京文旅的新地标，今年春节期间，接待游客人数屡创新高。春节以前三大文化建筑精彩亮相，成为打卡新地标。大运河津冀段全线62公里旅游通航，副中心站综合交通枢纽、东六环入地改造全面提速，城市副中心对非首都功能的承载力稳步增强。优质资源要素不断集聚，北京学校、友谊医院通州院区等学校、医院相继招生、开诊，61家市属国企及下属企业落户。运河商务区注册企业超2万家，北京绿色交易所启动全国温室气体自愿减排交易市场，城市副中心呈现出生机勃勃的良好发展态势。

关于通州区与北三县一体化高质量发展，夏林茂介绍，北京携手河北，认真落实国务院批复的通州区和北三县一体化高质量发展总体方案，坚持统一规划、统一政策、统一标准、统一管控，成立一体化高质量发展示范区理事会、执委会并实体化运行，实现了政务服务跨域通办。目前，通州与北三县跨界道路已经有10条，厂通路今年年底也将建成通车，轨道交通平谷线全面建设、在三河市设了5座车站。北京实验学校和北三县一起合作办学，朝阳医院对口支持燕达医院成为三甲综合医院。北京也连续五届举办项目推介洽谈会，累计签约项目210余个，意向投资额超1500亿元。

下一步，北京将继续高质量建设城市副中心，重点处理好与雄安新区、中心城区、周边地区的关系，持续完善城市框架，实现以副辅主、主副共兴，继续保持每年千亿级投资强度，加力推进各个重点项目。围绕行政办公、商务服务、文化旅游、科技创新“3+1”主导功能，与雄安新区错位承接产业资源，加快培育产业发展新动能，抓好国家绿色发展示范区、通州区与北三县一体化高质量发展示范区建设，持续提升同城化效应。

(责编：方经纶、吕骞)

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