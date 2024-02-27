人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

北京：城市副中心呈现出生机勃勃的良好发展态势

2024年02月27日13:53 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月27日电 （方经纶）2月27日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍京津冀协同发展十年来有关情况，并答记者问。

北京市委常委、常务副市长夏林茂表示，北京每年保持千亿级的投资强度来保障副中心的快速发展，一批标志性重大工程拔地而起，首先是行政办公区一二期已经全部建成投用，城市绿心森林公园开园迎客，现在成为市民群众休闲锻炼的一个非常好的场所。环球主题公园成为北京文旅的新地标，今年春节期间，接待游客人数屡创新高。春节以前三大文化建筑精彩亮相，成为打卡新地标。大运河津冀段全线62公里旅游通航，副中心站综合交通枢纽、东六环入地改造全面提速，城市副中心对非首都功能的承载力稳步增强。优质资源要素不断集聚，北京学校、友谊医院通州院区等学校、医院相继招生、开诊，61家市属国企及下属企业落户。运河商务区注册企业超2万家，北京绿色交易所启动全国温室气体自愿减排交易市场，城市副中心呈现出生机勃勃的良好发展态势。

关于通州区与北三县一体化高质量发展，夏林茂介绍，北京携手河北，认真落实国务院批复的通州区和北三县一体化高质量发展总体方案，坚持统一规划、统一政策、统一标准、统一管控，成立一体化高质量发展示范区理事会、执委会并实体化运行，实现了政务服务跨域通办。目前，通州与北三县跨界道路已经有10条，厂通路今年年底也将建成通车，轨道交通平谷线全面建设、在三河市设了5座车站。北京实验学校和北三县一起合作办学，朝阳医院对口支持燕达医院成为三甲综合医院。北京也连续五届举办项目推介洽谈会，累计签约项目210余个，意向投资额超1500亿元。

下一步，北京将继续高质量建设城市副中心，重点处理好与雄安新区、中心城区、周边地区的关系，持续完善城市框架，实现以副辅主、主副共兴，继续保持每年千亿级投资强度，加力推进各个重点项目。围绕行政办公、商务服务、文化旅游、科技创新“3+1”主导功能，与雄安新区错位承接产业资源，加快培育产业发展新动能，抓好国家绿色发展示范区、通州区与北三县一体化高质量发展示范区建设，持续提升同城化效应。

(责编：方经纶、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
北京：城市副中心呈现出生机勃勃的良好发展态势
　　人民网北京2月27日电 （方经纶）2月27日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍京津冀协同发展十年来有关情况，并答记者问。 北京市委常委、常务副市长夏林茂表示，北京每年保持千亿级的投资强度来保障副中心的快速发展，一批标志性重大工程拔地而起，首先是行政办公区一二期已经全部建成投用，城市绿心森林公园开园迎客，现在成为市民群众休闲锻炼的一个非常好的场所。…
财经观察：“存款变多”意味着什么？
　　近日，一则“中国人四年存了58.24万亿元”的消息登上热搜。 据报道，从 2020 年初到 2024 年 1 月，中国家庭大约往银行账户里净存 58.24 万亿元，且 82% 是定期存款，这相当于2009年到2019年的新增存款总和。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部