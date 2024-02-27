国家林草局派出工作组协调指导广西森林防火
2024年02月27日14:10 | 来源：人民网
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人民网北京2月27日电 （记者杨虞波罗）今年2月以来，广西持续高温少雨，森林火险等级居高不下，特别是西北地区部分市、县接连发生森林火灾，森林防火形势异常严峻。日前，国家林草局紧急派出工作组赶赴广西，协调指导开展森林防火包片蹲点工作。
工作组到达后，立即组织相关部门分析当前火险形势，开展森林火灾复盘，研究部署森林草原防火工作。工作组强调，要压紧压实火源管控责任，筑牢森林防火人民防线，及时开展火险趋势分析研判，认真做好火险隐患排查、防火宣传排查、战备准备排查，防火机制排查、工作机制排查，坚决守住安全底线，打好春季防火攻坚战，确保平稳度过“两会”“清明”“三月三”等关键时段。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
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