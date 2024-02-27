人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

解决北京“大城市病”问题 京津冀协同发展要做到1+1>2

2024年02月27日13:42 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月27日电 （方经纶）2月27日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍京津冀协同发展十年来有关情况，并答记者问。

“要解决这个‘大城市病’问题，就要减少非首都功能，跳出北京看北京，从更大的区域范围内化解北京的问题，通过京津冀协同发展既解决北京‘大城市病’问题，又带动天津和河北发展。”国家发展改革委党组成员郭兰峰说。

据介绍，北京“大城市病”主要包括以下几个方面：

一是人口过度增长。2004年，北京城市规划时就说2020年人口控制在1800万，实际到了2009年就突破了，这几年基本固定在2100多万，已经得到有效控制。二是交通拥堵。最早北京上班通勤要90多分钟，现在有了明显的改善。三是生态环境压力比较大。2014年北京PM2.5达到了85.9微克/立方米，2023年降为32微克/立方米。四是住房价格居高不下。五是社会管理难度较大。

战略实施以来，中央区域办会同有关方面坚持控增量、疏存量相结合，从激励和约束两方面加快构建疏解政策体系，分批分期推动相关功能疏解，取得了突破性进展。一方面，从源头上严控增量，严格审批在北京落户的一般性制造业等项目，一批原来准备在北京落户的非首都功能设在京外。同时绝对不搞“一刀切”，对于符合“四个中心”功能定位、保障和改善民生的项目，比如社区的一些“菜蓝子”工程，这些便民的服务设施，积极予以保障。另一方面，有序推动存量向外疏解。坚持集中疏解和分散疏解相结合，政府引导和市场机制相结合，稳妥有序推进疏解工作。这里有两个重要的方面，一个是推动一批区域性批发市场、一般制造业向京外有条件的地区转移。2014年，从战略实施以来，北京市疏解了一般制造业有3000家，疏解提升区域性专业市场和物流中心近1000家。二是推动中央单位所属非首都功能疏解。目前，北京交通大学、北京科技大学、北京林业大学、中国地质大学（北京）这4所高校的雄安校区，北京大学人民医院的雄安院区都已经开工建设，中国星网、中国中化、中国华能、中国矿产等央企雄安总部正在加快建设，中国三峡、中国船舶、中国电子总部也分别从北京迁移到武汉、上海、深圳，这也有利于全国的经济布局。

为了保障疏解单位和人员的切身利益，国家发改委和有关部门针对疏解单位、人员关心的焦点问题，陆续制定实施了一批政策，特别是去年出台了雄安新区28条政策，保证疏解到雄安的人员有“三个不低于”，一个是创业条件，二是居住条件，三是工资收入，总体不低于在北京时的水平。同时，国家发改委也积极鼓励疏解单位以此为契机，从架构和业务等方面大胆探索创新，实现效能提升和结构优化。

(责编：方经纶、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
北京：城市副中心呈现出生机勃勃的良好发展态势
　　人民网北京2月27日电 （方经纶）2月27日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍京津冀协同发展十年来有关情况，并答记者问。 北京市委常委、常务副市长夏林茂表示，北京每年保持千亿级的投资强度来保障副中心的快速发展，一批标志性重大工程拔地而起，首先是行政办公区一二期已经全部建成投用，城市绿心森林公园开园迎客，现在成为市民群众休闲锻炼的一个非常好的场所。…
解决北京“大城市病”问题 京津冀协同发展要做到1+1>2
　　人民网北京2月27日电 （方经纶）2月27日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍京津冀协同发展十年来有关情况，并答记者问。 “要解决这个‘大城市病’问题，就要减少非首都功能，跳出北京看北京，从更大的区域范围内化解北京的问题，通过京津冀协同发展既解决北京‘大城市病’问题，又带动天津和河北发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部