人民网北京2月27日电 （方经纶）2月27日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍京津冀协同发展十年来有关情况，并答记者问。

“要解决这个‘大城市病’问题，就要减少非首都功能，跳出北京看北京，从更大的区域范围内化解北京的问题，通过京津冀协同发展既解决北京‘大城市病’问题，又带动天津和河北发展。”国家发展改革委党组成员郭兰峰说。

据介绍，北京“大城市病”主要包括以下几个方面：

一是人口过度增长。2004年，北京城市规划时就说2020年人口控制在1800万，实际到了2009年就突破了，这几年基本固定在2100多万，已经得到有效控制。二是交通拥堵。最早北京上班通勤要90多分钟，现在有了明显的改善。三是生态环境压力比较大。2014年北京PM2.5达到了85.9微克/立方米，2023年降为32微克/立方米。四是住房价格居高不下。五是社会管理难度较大。

战略实施以来，中央区域办会同有关方面坚持控增量、疏存量相结合，从激励和约束两方面加快构建疏解政策体系，分批分期推动相关功能疏解，取得了突破性进展。一方面，从源头上严控增量，严格审批在北京落户的一般性制造业等项目，一批原来准备在北京落户的非首都功能设在京外。同时绝对不搞“一刀切”，对于符合“四个中心”功能定位、保障和改善民生的项目，比如社区的一些“菜蓝子”工程，这些便民的服务设施，积极予以保障。另一方面，有序推动存量向外疏解。坚持集中疏解和分散疏解相结合，政府引导和市场机制相结合，稳妥有序推进疏解工作。这里有两个重要的方面，一个是推动一批区域性批发市场、一般制造业向京外有条件的地区转移。2014年，从战略实施以来，北京市疏解了一般制造业有3000家，疏解提升区域性专业市场和物流中心近1000家。二是推动中央单位所属非首都功能疏解。目前，北京交通大学、北京科技大学、北京林业大学、中国地质大学（北京）这4所高校的雄安校区，北京大学人民医院的雄安院区都已经开工建设，中国星网、中国中化、中国华能、中国矿产等央企雄安总部正在加快建设，中国三峡、中国船舶、中国电子总部也分别从北京迁移到武汉、上海、深圳，这也有利于全国的经济布局。

为了保障疏解单位和人员的切身利益，国家发改委和有关部门针对疏解单位、人员关心的焦点问题，陆续制定实施了一批政策，特别是去年出台了雄安新区28条政策，保证疏解到雄安的人员有“三个不低于”，一个是创业条件，二是居住条件，三是工资收入，总体不低于在北京时的水平。同时，国家发改委也积极鼓励疏解单位以此为契机，从架构和业务等方面大胆探索创新，实现效能提升和结构优化。

(责编：方经纶、吕骞)

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