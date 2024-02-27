人民网北京2月27日电 （方经纶）2月27日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍京津冀协同发展十年来有关情况，并答记者问。

天津市委常委、常务副市长刘桂平表示，京津两地资源十分丰富，功能定位互补，天津牢固树立“一盘棋”思想，加强与北京对接联动，市场化承接北京非首都功能疏解。全力支持北京“新两翼”建设。在全面提升区域发展能级中，体现天津的担当和天津的作为。

在交通一体化方面，天津加快打造“轨道上的京津冀”。着力拓展“半小时通勤圈”“一小时交通圈”，去年年底天津城区到大兴机场的津兴城际高铁建成运营，天津市区到北京大兴机场只需要40分钟。同时，天津也开通了天津武清区到北京的客运“定制快巴”，使两地通勤效率大幅提升。

充分发挥天津港优势，促进区域资源共享共用。天津港不仅是天津的天津港，也是北京的天津港，是京津冀的天津港，同时也是三北地区的天津港，天津港是衡量北京营商环境的一个重要指标，一直以来天津坚持“天津港就是北京的港口”的理念，先后开通了天津港到北京平谷、大红门的货运班列，还在北京CBD专门设立了京津协同港口服务中心。同时，天津在能源保供方面为北京燃气集团的LNG，以及煤电、航油等能源提供协作。

在科技创新合作方面，持续增强协同发展内生动力。天津天开高教科创园与北京创新资源互动日益加强，同时用好中关村资源，中关村硬创空间在天津城区设立了两个实体服务板块，一个是中关村中试实验室，另一个是中关村检测认证实验室，两个实体服务板块业务量逐年提升。主要为北京研发、天津制造成果的转化提供七个方面全生命周期的科技服务。去年北京流向天津的技术合同达2324项，成交额同比增长85%。

在产业协作方面，推动两地区域产业链成龙配套。充分发挥北京研发优势和天津先进制造研发优势，特别是推动新能源汽车和智能网联汽车等优势产业协同联动，天津为北京奔驰汽车、理想汽车和小米汽车提供零部件配套的企业超过120家，并将继续提供更多的上下游服务。去年两地共同组织了2场“京津产业握手链接洽谈会”。

下一步，天津将深入贯彻落实关于唱好京津“双城记”的重要要求，持续拓展合作的广度和深度，共同续写京津“双城记”新篇章。

继续唱好科技协同创新的“双城记”。将北京科技创新优势和天津先进制造研发优势有机结合，持续深化天津天开高教科创园与北京科教资源全面合作，共同建设好、打造好京津冀国家技术创新中心。推动京津冀国家技术创新中心天津中心实体化运行，合力打造我国自主创新的重要源头和原始创新的主要策源地。

继续唱好产业体系融合的“双城记”。强化重点园区、重点项目合作共建，建设好滨海-中关村科技园、宝坻中关村科技城和武清京津产业新城等承载平台。共同抓好6条产业链落地落实。同时，继续办好“京津产业握手链接洽谈会”，持续提高影响力，满足两地经营主体需要，共建世界级先进制造业集群。

继续唱好体制机制创新的“双城记”。深入推进京津同城化发展、实现区域一体化，持续探索完善合作共赢机制，加强天津港与北京空港、陆港运输衔接，持续推动京津两地“双城”国际消费中心城市联动发展，同标打造优质营商环境，为经营主体创建更好的发展环境。

继续唱好重点领域协同的“双城记”。在基础设施、公共服务、社会治理、生态环保等领域深化合作，构建双方更加紧密的融合发展格局。

(责编：方经纶、吕骞)

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