人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

天津：唱好京津“双城记”

2024年02月27日14:06 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月27日电 （方经纶）2月27日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍京津冀协同发展十年来有关情况，并答记者问。

天津市委常委、常务副市长刘桂平表示，京津两地资源十分丰富，功能定位互补，天津牢固树立“一盘棋”思想，加强与北京对接联动，市场化承接北京非首都功能疏解。全力支持北京“新两翼”建设。在全面提升区域发展能级中，体现天津的担当和天津的作为。

在交通一体化方面，天津加快打造“轨道上的京津冀”。着力拓展“半小时通勤圈”“一小时交通圈”，去年年底天津城区到大兴机场的津兴城际高铁建成运营，天津市区到北京大兴机场只需要40分钟。同时，天津也开通了天津武清区到北京的客运“定制快巴”，使两地通勤效率大幅提升。

充分发挥天津港优势，促进区域资源共享共用。天津港不仅是天津的天津港，也是北京的天津港，是京津冀的天津港，同时也是三北地区的天津港，天津港是衡量北京营商环境的一个重要指标，一直以来天津坚持“天津港就是北京的港口”的理念，先后开通了天津港到北京平谷、大红门的货运班列，还在北京CBD专门设立了京津协同港口服务中心。同时，天津在能源保供方面为北京燃气集团的LNG，以及煤电、航油等能源提供协作。

在科技创新合作方面，持续增强协同发展内生动力。天津天开高教科创园与北京创新资源互动日益加强，同时用好中关村资源，中关村硬创空间在天津城区设立了两个实体服务板块，一个是中关村中试实验室，另一个是中关村检测认证实验室，两个实体服务板块业务量逐年提升。主要为北京研发、天津制造成果的转化提供七个方面全生命周期的科技服务。去年北京流向天津的技术合同达2324项，成交额同比增长85%。

在产业协作方面，推动两地区域产业链成龙配套。充分发挥北京研发优势和天津先进制造研发优势，特别是推动新能源汽车和智能网联汽车等优势产业协同联动，天津为北京奔驰汽车、理想汽车和小米汽车提供零部件配套的企业超过120家，并将继续提供更多的上下游服务。去年两地共同组织了2场“京津产业握手链接洽谈会”。

下一步，天津将深入贯彻落实关于唱好京津“双城记”的重要要求，持续拓展合作的广度和深度，共同续写京津“双城记”新篇章。

继续唱好科技协同创新的“双城记”。将北京科技创新优势和天津先进制造研发优势有机结合，持续深化天津天开高教科创园与北京科教资源全面合作，共同建设好、打造好京津冀国家技术创新中心。推动京津冀国家技术创新中心天津中心实体化运行，合力打造我国自主创新的重要源头和原始创新的主要策源地。

继续唱好产业体系融合的“双城记”。强化重点园区、重点项目合作共建，建设好滨海-中关村科技园、宝坻中关村科技城和武清京津产业新城等承载平台。共同抓好6条产业链落地落实。同时，继续办好“京津产业握手链接洽谈会”，持续提高影响力，满足两地经营主体需要，共建世界级先进制造业集群。

继续唱好体制机制创新的“双城记”。深入推进京津同城化发展、实现区域一体化，持续探索完善合作共赢机制，加强天津港与北京空港、陆港运输衔接，持续推动京津两地“双城”国际消费中心城市联动发展，同标打造优质营商环境，为经营主体创建更好的发展环境。

继续唱好重点领域协同的“双城记”。在基础设施、公共服务、社会治理、生态环保等领域深化合作，构建双方更加紧密的融合发展格局。

(责编：方经纶、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家邮政局：补齐农村寄递物流基础设施短板
　　人民网北京2月27日电 （记者杨虞波罗）2月26日，国家邮政局召开局长办公会议，审议并原则通过《县乡村寄递服务网络建设指南》行业标准。 会议指出，县乡村寄递物流体系作为服务生产、促进消费、联通城乡、畅通循环的重要桥梁，在推进乡村振兴、促进共同富裕的过程中发挥着重要作用。…
国家林草局派出工作组协调指导广西森林防火
　　人民网北京2月27日电 （记者杨虞波罗）今年2月以来，广西持续高温少雨，森林火险等级居高不下，特别是西北地区部分市、县接连发生森林火灾，森林防火形势异常严峻。日前，国家林草局紧急派出工作组赶赴广西，协调指导开展森林防火包片蹲点工作。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部