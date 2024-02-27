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铁路部门：多措并举保障学生旅客平安有序返校

2024年02月27日14:23 | 来源：人民网
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人民网北京2月27日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，近日，随着各大院校陆续开学，铁路迎来学生旅客返校客流高峰。铁路部门精心组织学生旅客运输，统筹做好运力安排和站车服务工作，2月22日至3月5日计划开行学生专列253列，多措并举保障广大学生旅客平安有序返校。

增加运力供给。主动对接教育部门和各大院校，及时掌握开学时间和学生运输需求，采取增开临客列车、安排动车组重联运行、普速列车加挂车厢等方式，增加热门线路运力投放，最大限度满足学生返校需求。针对学生旅客集中出行线路，调集机车车辆、动车组和乘务人员，增开学生专列，主要包括喀什、和田至乌鲁木齐，郑州至沈阳北，玉林至桂林，潮汕至湛江西等方向，后续还将根据需求动态增加运力。

优化售票组织。根据铁路12306客票预售及候补数据，动态监测学生票预售情况，研判学生客流趋势变化，科学测算返校票额需求，有针对性地优化售票策略，及时将票额投放至学生客流较大车站，最大限度保障学生购票需求。今年春运，铁路12306首次推出“学生寒假订票专项服务”专区，优先受理学生预约购票需求，已累计兑现学生票111.2万张。据统计，今年春运节前乘火车返乡学生旅客达1545万人次，截至2月23日已发售节后学生返程票1386万张，达到节前的90%。

加强服务引导。铁路部门加大学生旅客出行服务保障力度，在售票厅、自助售（取）票机、检票口等处所增加引导力量，动态增开人工验票、验证通道，组织志愿者帮助学生旅客进行优惠资质核验，提供乘车指引、咨询问答、爱心搬运等暖心服务；加强与市政交通部门协调联动，提升地铁、公交、出租车等接驳运力，畅通学生返校运输“最后一公里”。

(责编：王连香、吕骞)
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