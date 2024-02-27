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交通运输领域降碳技术被纳入国家重点低碳技术推广实施方案

2024年02月27日14:23 | 来源：人民网
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人民网北京2月27日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，近日，生态环境部、科学技术部、工业和信息化部、交通运输部等六部门联合印发《国家重点低碳技术征集推广实施方案》（以下简称《实施方案》），旨在以技术降碳潜力和降碳效果为目标导向，按照技术的先进性和成熟度，遴选和推广具有降碳潜力、代表科技创新方向的示范类技术和降碳效果显著、适合规模化应用的推广类技术。

为引导各行业领域积极探索绿色低碳转型路径和解决方案，《实施方案》提出五大重点方向，覆盖能源、工业、农业、建筑、交通等温室气体减排关键领域。重点领域降碳类包含交通运输领域降碳技术，其中包括使用新能源和清洁能源的新型运输运载工具及关键设备研发与应用，绿色交通基础设施开发与升级改造，运输结构优化调整等相关技术。

此外，《实施方案》提出，以“物联网＋大数据＋人工智能”为依托的智慧化赋能行业效率提升技术，其中包括智慧化能源管理与碳排放管理技术、降碳与环境治理设备智能化运行技术、智能制造技术、数字化农业生产技术、智能交通与智慧物流技术、基于区块链的能源资产交易体系与平台关键技术、工业生产过程污染物与温室气体协同控制的模拟优化调控技术等。

(责编：王连香、吕骞)
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