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国资委：加快人工智能等新技术赋能 打造一批有竞争力的平台和企业

2024年02月27日16:16 | 来源：人民网
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人民网北京2月27日电 （记者王连香）据国务院国资委官网消息，2月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，研究谋划全面深化国企改革举措，全力推动党中央重大决策部署在国资央企进一步落实落地、取得实效。

会议指出，国务院国资委和中央企业要深刻领会党中央关于全面深化改革的战略部署，深入研究谋划改革举措，结合实际抓好落实。国务院国资委要推动企业更好盘活利用土地，指导企业加强管理、完善权属，提高土地要素配置精准性和利用效率；要全面推动企业发展方式绿色转型，加快传统产业绿色升级，大力发展战略性新兴产业，树立更加鲜明的绿色发展导向；要加强中央企业应急能力建设，建立完善企企、企地应急联动机制，加强常态化应急培训演练，切实提升风险防范意识和能力。国务院国资委有关厅局要做好统筹协调和督查督办，及时完善政策供给，确保改革任务落实落地；要及时总结基层的鲜活改革经验，广泛听取意见建议，进一步凝聚改革共识，充分调动各方面改革的积极性。

会议强调，要找准企业发力方向，科学安排设备更新计划，及时优化调整经营策略和产品结构，推进上下游产供销协调运转，在细分市场开拓、新兴需求响应、供给能力改善等方面提速提质，加快释放潜能，全力增收增效；要健全骨干网络、打通毛细血管，加快构建高标准物流基础设施，提高对能源、粮食等战略物资安全的物资保障能力；要加快转型升级，发挥枢纽联接作用，助力推进多式联运，加快人工智能等新技术赋能，打造一批有竞争力的平台和企业，提升服务实体产业的能力效率；要推动中央企业加强供应链协同合作、信息共享，降低工业物流综合成本，带动上下游企业降本增效。

(责编：王连香、吕骞)
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