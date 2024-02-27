人民网北京2月27日电 （记者王震）据海关总署网站消息，1月份，天津海关共监管发运天津中欧（中亚）班列70列，搭载货物7620标箱。

据介绍，为促进中欧（中亚）班列稳步开行，天津海关发挥监管职能，提升精细化通关服务水平；积极推行“铁路快速通关”模式改革，有效提高中欧班列境内段铁路出口货物转关运输通行效率和通关便利化水平；全天候预约通关，提供全程通关指导，搭建“走进海关政策直播间”宣讲平台，为企业提供政策宣讲解读服务，引导企业用好用足政策；嵌入式开展天津中欧、中亚班列集装箱无纸化抽验商业封志，推行过境货物无纸申报，出口货物自动审放，提供转关、全通双模式备选，适应企业个性化需求，帮助企业节约通关成本，实现天津中欧、中亚班列货物随到随报、即审即放，助力共建“一带一路”和京津冀协同发展。

(责编：王震、吕骞)

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