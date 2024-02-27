人民网北京2月27日电 （记者孙博洋）25日，博鳌健康食品科学大会暨博览会在海南博鳌举行，来自行业内的专家学者及从业者就食品健康、食品科技创新等议题进行了探讨交流。

大会上，中国工程院院士陈君石表示，健康食品产业发展离不开两个要素，一是科技创新，二是资金支持。未来的食品一定是要更安全，要更营养，要更方便，更好吃，还要更可持续。

会上，陈君石从政策环境、科技发展和市场需求三个方面分析了健康食品行业的可持续发展现状和前景。

在市场需求方面，陈君石认为，对于健康食品行业来说，市场需求不一定就是正面的，机遇与陷阱并存。以植物蛋白也就是“人造肉”为例，在经历了一波资本热炒之后，目前很多多内外快餐企业的相关产品已经退出了，细胞培养的“人造肉”是机遇，也有市场需求，但技术提升和成本控制上还有很长的路要走，从长远看，是一个方向，但不适合短期投资。

谈到适老食品时，陈君石表示，目前国际市场上适老食品相关产品比较多，但通过市场调查，这类产品在国内还比较少。随着经济的发展和社会老龄化趋势的来临，市场对于适老食品的需求不断扩大，这对于健康食品行业来说是一个机遇。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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