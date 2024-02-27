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大连海关监管退运“洋垃圾”528.4吨

2024年02月27日17:28 | 来源：人民网
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人民网北京2月27日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近日，在大连海关所属大窑湾海关现场监管下，528.4吨“洋垃圾”在大窑湾港码头装船退运出境。

日前，大窑湾海关关员在现场查验时发现，该批申报品名为“银矿”的货物，实际为深灰色粉末及块状固体，潮湿结块，粒度不均，理化特性与银矿特征不符。经鉴定，该批货物为湿法炼锌产生的铅银酸浸渣，属于国家禁止进境的固体废物。大窑湾海关第一时间协调港务、船公司等相关单位推进退运处置工作，全程监管确保此批“洋垃圾”全部退运出境。

(责编：王震、吕骞)
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