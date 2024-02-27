人民网北京2月27日电 （记者许维娜）“近段时间以来，在总结十年成就的同时，我们也在深入思考下一个十年应该做些什么，也在征求各方面、各部门，特别是社会各界的意见建议。”27日上午，国新办就京津冀协同发展十年来有关情况举行发布会，国家发展改革委党组成员郭兰峰表示，希望深入听取各方意见建议，共同把京津冀协同发展这篇大文章、这个大的区域战略做好做实。

“下一步，中央区域办将按照中央区域协调发展领导小组要求，会同有关部门和三省市一起久久为功、善作善成，推动京津冀协同发展迈上新台阶。”郭兰峰表示，具体工作有几个方面：

一是围绕解决北京“大城市病”的问题，抓住疏解这项工作不放松。当前，疏解的第一批项目正在加快建设，将实施新一批具备条件的疏解项目。同时国家发展改革委更加注重在疏解过程中提升，疏解不是简单搬迁到雄安或者搬迁到哪个地方，比如央企疏解，就应该在企业的体制机制、业务范围、科技创新等方面有所提升。只有这样，才能够通过疏解带动天津、河北的发展，也才能实现协同发展。

二是高标准高质量建设好北京“新两翼”，培育区域的增长极。北京市“新两翼”就是雄安新区和北京城市副中心，对雄安新区来讲，它是一张白纸，经过几年建设有了雏形，但是应该做的工作还有很多，一个城市的建设不可能三五年就建成。即使高楼大厦都起来了，但还有一些软的体制机制需要建立完善，中央提出世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位这四句话有深刻含义。当然，对于一些重大的基础设施项目，国家发展改革委还会继续推进，目标是要打造全国高质量发展的样板。对于北京城市副中心，已有很好的基础，像科技创新、行政办公、商务服务、文化旅游等功能还是要加强，推动绿色发展，增强北京发展的动力和活力。

三是促进重点区域高质量发展，以点带面助力建设以首都为核心的世界级城市群。国家发展改革委要制定出台支持天津滨海新区高质量发展的政策措施，继续做好通州与北三县一体化高质量发展工作，持续推进张家口首都水源涵养功能区和生态环境支撑区建设，抓好唐山高质量发展方案落实。还要发挥好京津冀对山东、内蒙古、山西等周边地区的辐射带动作用。

四是创新协同发展体制机制，推动重点领域协同向规则协同并重转变。一是产业链供应链协同融合，推动更多的科研成果在这个区域内落地。二是推动自贸区等开放平台加强制度创新合作，共同对接国际高标准经贸规则。三是深化市场一体化改革，前一段时间，党中央出台了建立全国统一大市场的文件，京津冀协同发展要在这方面走出一步，加快破除限制生产要素自由流动和优化配置的障碍。

五是坚持以人民为中心推动协同发展，不断增强区域内老百姓获得感、幸福感、安全感。推动北京、天津和河北教育资源的共享，推动京津冀医联体建设，强化社保、养老等公共服务的政策协同。比如像北京的养老问题，就可以在北京周边地区来解决。同时，国家发展改革委也持续推进三北防护林这些重大的生态工程建设，让京津冀的天更蓝、水更清。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经