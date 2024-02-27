中国上市公司协会推荐语：

为更好发挥宣传上市公司高质量发展成效的窗口作用，彰显中国企业家的思想力与领导力，中上协联合人民网共同开设了“封面人物：上市公司高管访谈录”栏目，邀请上市公司“掌门人”共同探讨上市公司高质量发展之路。

本期“封面人物”邀请中上协理事单位——天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”）副董事长蒋安琪女士接受访谈。天齐锂业秉承“经济利益绝不凌驾于环境、健康与安全之上”的发展原则，将ESG与可持续发展理念置于公司战略发展目标的重要位置，曾入选中上协《上市公司ESG优秀实践案例》《上市公司董事会优秀实践案例》《上市公司董办最佳实践案例》。

作为新能源材料领域的领军企业，天齐锂业以垂直一体化策略布局释放产业协同效能，是上市公司充分利用行业发展机遇、资本运作手段和国际化管治理念做强做优的案例。

人民网北京2月27日电 （欧阳易佳）近年来，中国新能源汽车产业给人的感觉是爆发式增长，从第1000万辆到第2000万辆只用了17个月的时间。

展望锂电池产业发展，如何从满足市场需求，转向引导市场需求？在劳动密集型向技术密集型、政策驱动向市场驱动的迭代过程中，产业还要迈过哪些“门槛”？作为产业链的核心企业，怎样发挥好聚集效应？

“锂电池是新能源汽车的心脏”“这是我国特色产业发展的缩影”。近日，天齐锂业副董事长蒋安琪做客由人民网与中国上市公司协会共同推出的“《封面人物》：上市公司高管访谈录”栏目时表示，锂电产业在全球的能源转型、“碳中和”目标中扮演着重要角色，锂电行业需要加强产业链协同发展，抓住机遇迎接挑战，乘着绿色低碳发展东风，更好实现企业与经济、社会、环境的协同发展，追“新”逐“绿”，为经济高质量发展提供新动能。

访谈现场。人民网 欧阳易佳摄

协同发展共创“锂”想 产业链深化合作

锂是制造新能源汽车动力电池的核心材料。蒋安琪认为，目前我国锂电产业链整体发展稳健，在全球锂行业的市场占有率较高，发展优势主要体现在锂资源储备丰富，以及新能源汽车产业蓬勃发展带来的广阔市场机遇。

“从资源端来看，我国锂资源总量并不稀缺，但锂资源整体禀赋不高。”蒋安琪说，“当前国内锂盐产业的锂资源对外依存度仍然较高，要加快开发、尽早投产，在资源自给率上进一步提升，才能更好地增强国内锂盐生产的稳定性和可控性，实现国内国际两个循环的锂资源自给自足，更好地促进国内锂电产业链的提质升级。”

她认为，在由政策驱动向市场驱动转型过程中，锂电行业产业链上下游更加需要相互合作、相互支持、共同发展，合理有效地利用各自优势、协同配合、发挥更大的效用，共同助力整个产业链良性、有序、健康、高效发展。

“我们国家是在全球范围内少有的在锂电全产业链都做到较好的国家。从上游锂的资源到锂化工品再到下游的电池，已形成了一条完善和成熟的产业链。”蒋安琪说。

抓住机遇迎接挑战 锂电产业加速“出海”

出口“新三样”，新能源汽车、锂电池占其二。

眼下，中国新能源海外产业链本地化成为大势所趋。在蒋安琪看来，锂电产业国际化不是简单收购几个海外资产，也不是简单聘请一些海外团队建厂就可以实现的。

“和海外锂电企业相比，我们‘出海’优势在于有一套成熟的运营模式和更为完善的管理体系。”她说，“企业国际化发展，应通过管理协调、文化多元化来融汇跨国文化和构建国际化组织架构，通过成熟的技术输出、高效管理模式和现代化跨国企业管理制度来建立并完善国际化企业管治体系，以合理适应海外市场和文化、从容应对国际市场和全球锂行业的快速发展变化。”

蒋安琪建议，锂电产业链出海需要加强对国际政策和规则的研究，加深对当地营商环境和社会文化的了解，构建完备国际化管理制度和管治体系。“产业链上游企业也需要加强全球化布局，不断提升企业实力，参与国际竞争，为中国新能源产业发展提供资源保障，分享全球新能源产业发展红利。”

秉承担当绿色低碳 书写锂业ESG新画卷

为应对当下气候变化，发展新能源已经成为解决全球资源危机与践行“双碳”承诺的重要举措。新能源是我国大力发展的战略性新兴产业，锂电亦是新能源的重要赛道。

“我们秉承践行气候行动的责任和担当，重点通过上游锂矿来源多样化、中游提锂工艺绿色化、下游资源利用高效化、末端电池材料再生化这‘四化’策略践行净零排放与可持续发展理念。”蒋安琪介绍，作为新能源产业链中的一员，天齐锂业十分重视自身锂资源开发以及锂产品生产过程中的环保标准及社会责任。

谈及未来规划，蒋安琪表示，作为新能源产业的重要一环，天齐锂业将继续关注与产业链企业的合作，推动行业上下游资源整合、形成协同效应，从而稳定、持续地为新能源产业链的长期可持续发展提供动力，成为更加国际化的公司，勇敢地走出去，为全球的能源转型贡献中国智慧和中国方案。（实习生王焱茹对此文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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