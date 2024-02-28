人民网北京2月8日电 （记者王震）28日，中国贸促会召开2月例行新闻发布会，会上发布了1月全国贸促系统商事认证数据。

数据显示，2024年1月，全国贸促系统累计签发原产地证书、ATA单证册、商事证明书等各类证书62.01万份，较上年同比增长21.68%。其中，全国贸促系统非优惠原产地证书签证金额为325.48亿美元，同比增长9.12%；签证份数38.24万份，同比增长14.36%。

全国贸促系统优惠原产地证书签证金额为60.88亿美元，同比增长7.13%；签证份数为16.95万份，同比增长37.41%。原产地证书签证金额及份数均呈双增长趋势，表明开年以来，我国外贸活动趋向活跃，外贸企业信心逐步增强。

2024年1月，全国贸促系统RCEP原产地证书签证份数为18709份，同比增长15.08%；办证企业3640家，同比增长10.40%，出口目的国包括日本、印尼、韩国、越南等13个成员国，预计共为我国产品在RCEP进口成员国减免关税0.09亿美元，这说明，RCEP的政策红利在持续释放。

2024年1月，全国贸促系统共签发出境ATA单证册1118份，同比增长125.40%；相关ATA单证册涵盖货值逾2.35亿元人民币，同比增长150.00%；办证企业730家，同比增长128.84%。全国贸促系统对国外商会签发的进境ATA单证册进行翻译录入备案，同比增长121.70%；相关ATA单证册涵盖货值约4.38亿元人民币，同比增长153.18%。

ATA单证册开年呈现大幅增长态势，这表明我国外贸企业正以高昂的热情和干劲赴海外拓市场拿订单，也说明越来越多外国企业在扩大来华产品展示和洽谈磋商，中国市场的磁吸力依然强劲。

(责编：王震、章斐然)

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