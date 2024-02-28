人民网北京2月8日电 （记者王震）28日，中国贸促会召开2月例行新闻发布会。会上中国贸促会新闻发言人杨帆表示，2023年中国贸促会在服务外资企业方面，各项工作成效显著，今年，我们将更好发挥服务外资企业工作专班和新成立的中国国际商会外资企业工作委员会作用，以更大力度支持外资企业继续“在中国、为世界”。

一是启动2024年外资企业“地方行”系列活动，首场“海南行”活动将于3月中下旬举行，由中国贸促会、海南省人民政府共同主办，活动内容包括政企对话、产业考察、对接交流等，将有效助力外资企业抢抓海南自贸港机遇。

二是持续收集外资企业诉求并推动解决，外资企业可通过全国贸促系统服务外资企业工作专班、“投资中国”诉求直报平台、外资企业座谈会等多种渠道反映诉求。

三是深入开展外资营商环境调研，了解外资企业在华发展现状及期盼，研提政策建议，助力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。

(责编：王震、章斐然)

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