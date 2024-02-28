人民网北京2月28日电 （焦磊）中国贸促会新闻发言人杨帆2月28日在例行新闻发布会上表示，今年，中国贸促会将以更大力度支持外资企业继续“在中国、为世界”。

杨帆介绍，2023年，中国贸促会推动服务外资企业工作专班工作“三个转向”，从收集反映诉求转向开展深度调研，从跟踪解决问题转向优化营商环境，从服务外资企业转向帮助地方招商引资，各项工作成效显著，主要体现在以下几方面：

一是高级别政商对话成效突出。释放我国扩大高水平开放积极信号，坚定外资在华发展信心。

二是与外资企业和在华外国商协会常态化沟通交流机制更趋完善。中国贸促会相关负责人会见知名跨国公司负责人100多次。各地方贸促会组织1200多场座谈会，调研8000多家外资企业，全年收集外资企业诉求2100多项，推动其中1700多项得到妥善解决或有效回应。

三是助力招商引资加力提效。外资企业“天津行”“安徽行”“四川行”以及中外企业“新疆行”“甘肃行”“宁夏行”等活动成果丰硕，促成一批投资项目和合作意向。“投资中国”平台发布6000多个招商项目，各地方贸促会开展海外招商推介600多次，推动近2000个外资项目落地。

杨帆表示，今年，中国贸促会将更好发挥服务外资企业工作专班和新成立的中国国际商会外资企业工作委员会作用，以更大力度支持外资企业继续“在中国、为世界”。

一是将启动2024年外资企业“地方行”系列活动，首场“海南行”活动将于3月中下旬举行，由中国贸促会、海南省人民政府共同主办，活动内容包括政企对话、产业考察、对接交流等，将有效助力外资企业抢抓海南自贸港机遇。

二是持续收集外资企业诉求并推动解决，外资企业可通过全国贸促系统服务外资企业工作专班、“投资中国”诉求直报平台、外资企业座谈会等多种渠道反映诉求。

三是深入开展外资营商环境调研，了解外资企业在华发展现状及期盼，研提政策建议，助力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。

(责编：杨虞波罗、章斐然)

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