2月中国乘用车市场零售109.5万辆
2024年03月09日04:49 | 来源：中国新闻网
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中新社北京3月8日电(记者 阮煜琳 闫晓虹)中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘联会)8日发布全国乘用车市场分析显示，2月中国乘用车市场零售109.5万辆，同比下降21.0%；今年累计零售313.3万辆，同比增长17.0%。
分析认为，1月份全国乘用车市场零售基本实现预期中的开门红走势，2月份出现环比和同比下滑的重要原因是春节因素带来的节前消费时间差异。
2月，全国新能源乘用车生产达到42.6万辆，同比下降17.7%。2月，全国新能源乘用车批发销量达到44.7万辆，同比下降9.7%。2月，全国新能源车市场零售38.8万辆，同比下降11.6%，环比下降42.1%。2月，中国新能源车出口7.9万辆，同比增长0.1%，环比下降20.0%。
展望3月份全国乘用车市场，乘联会指出，由于春节假期后各行各业快速转入正常运作，因此3月的环比产销增长将较为迅猛。近日上海等地开展以旧换新的鼓励政策，对引导消费有很好促进作用。随着国家以旧换新政策推出，市场淘汰更新和换购更新的消费潜力将逐步体现，有益于3月的车市逐步走强。
展望2024年全国乘用车市场，该机构认为，2024年的车市在新购、增购、换购的需求推动下，仍有平稳增长的良好空间。在经历几年的新能源车高速增长后，2024年是新能源车企站稳脚跟的关键年。(完)
(责编：袁勃、赵欣悦)
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