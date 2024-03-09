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国开行已发放城中村改造专项借款614亿元

2024年03月09日05:26 | 来源：新华社
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记者3月8日从国家开发银行获悉，截至3月7日，该行已发放城中村改造专项借款614亿元。

据介绍，已发放的专项借款涉及北京、上海、广州、武汉等33个城市的271个项目，惠及城中村居民约36万户，支持建设安置房69.5万套。

广东省广州市白云区一处城中村俯瞰。新华社记者孟盈如 摄

广东省广州市白云区一处城中村俯瞰。新华社记者孟盈如 摄

去年12月举行的中央经济工作会议强调，加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。国家开发银行于今年1月30日发放首批城中村改造专项借款90.8亿元，支持了近百个城中村改造项目。（记者张千千）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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