人民网北京3月9日电 （方经纶）3月9日，国家统计局发布2024年2月份居民消费价格（CPI）数据，同比上涨0.7%，环比上涨1.0%。

从环比看，CPI上涨1.0%，涨幅比上月扩大0.7个百分点。国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，主要是食品和服务价格上涨较多。

食品中，春节期间消费需求增加，加之部分地区雨雪天气影响供给，鲜菜、猪肉、水产品和鲜果价格分别上涨12.7%、7.2%、6.2%和4.3%，合计影响CPI上涨约0.58个百分点。

非食品中，春节期间出行和文娱消费需求大幅增加，飞机票、交通工具租赁费、旅游、电影及演出票价格涨幅在12.5%—23.0%之间，合计影响CPI上涨约0.30个百分点；受国际油价上行影响，国内汽油价格由上月下降1.0%转为上涨2.0%，影响CPI上涨约0.07个百分点。

从同比看，CPI由上月下降0.8%转为上涨0.7%。

“同比回升较多，除受本月环比价格上涨影响外，也有春节错月的影响。”董莉娟表示。

食品价格下降0.9%，降幅比上月收窄5.0个百分点，影响CPI下降约0.17个百分点。猪肉价格在连续下降9个月后首次转涨，上涨0.2%；鲜菜和水产品价格分别由上月下降12.7%和3.4%转为上涨2.9%和4.1%；薯类、鸡蛋、食用油、牛羊肉和鲜果价格降幅在4.1%—12.2%之间。

非食品价格上涨1.1%，涨幅比上月扩大0.7个百分点，影响CPI上涨约0.89个百分点，主要是服务尤其是出行类服务价格上涨较多。非食品中，服务价格上涨1.9%，涨幅扩大1.4个百分点，影响CPI上涨约0.76个百分点，其中旅游、飞机票和交通工具租赁费价格分别上涨23.1%、20.8%和17.4%。

此外，董莉娟表示，据测算，在2月份0.7%的CPI同比变动中，翘尾影响约为-0.6个百分点，今年价格变动的新影响约为1.3个百分点。

(责编：方经纶、吕骞)

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