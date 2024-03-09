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农业银行刘加旺：“双轮驱动”推进普惠金融与乡村振兴融合发展

人民网记者 杜燕飞
2024年03月09日15:32 | 来源：人民网
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量大、面广的小微企业是我国经济韧性所在，事关就业与民生。中央金融工作会议强调，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。

打造独具特色“双轮驱动”普惠金融服务体系，形成线上线下融合发展协同经营管理模式，构建横跨城乡、点多面广专业服务网络，打造“农银e贷”四大产品体系实现普惠金融全场景服务……近年来，农业银行在推动普惠金融发展方面进行了一系列实践。

近期，农业银行副行长刘加旺接受人民网记者专访时表示：“我们不断推进普惠金融实践创新，2017年打造了独具特色的‘双轮驱动’普惠金融服务体系；2021年，将‘三农’普惠列为全行三大战略之首，推进普惠金融与乡村振兴融合发展，走出了一条具有农业银行特色的普惠金融发展之路。”

推动普惠金融持续高质量发展

自党的十八届三中全会正式提出“发展普惠金融”以来，我国普惠金融发展取得积极成效，金融服务覆盖面逐步扩大，小微企业、“三农”等重点领域信贷投放力度持续加大，人民群众对金融服务满意度逐步提高。

“随着数字化转型深入和商业银行服务重心下移，普惠金融对数据开放、整合、应用要求越来越高，数据的‘量、质、效’还不能完全满足普惠金融发展需要。”刘加旺表示，普惠金融发展的数据基础有待夯实，需要在多方共同努力下，平衡数据安全、消费者权益保护和金融服务之间的关系，发挥数字普惠的力量服务广大长尾客户。

在他看来，过去10年，我国银行业针对小微企业“短小频急”融资特点，构建了一套普惠金融服务模式，线上信贷产品成为商业银行服务小微企业的主要手段。随着普惠金融发展，商业银行普惠信贷产品日趋同质化、融资场景高度重合，商业银行普惠金融可持续性承压。“银行业金融机构需要拓宽融资场景、扩大服务范围，挖掘新的业务增长点，推动普惠金融持续高质量发展。”

与此同时，随着经济社会发展，中小微企业和人民群众需求更加多元，单一信贷服务已无法满足重点群体需要，有必要从综合金融视角统筹发力，进一步丰富普惠金融服务。

金融监管部门表示，当前普惠金融发展的核心任务是要围绕普惠金融本质属性，不断深化普惠金融内涵、拓展普惠金融外延。要推动构建涵盖信贷、保险、理财的综合普惠金融体系，让更多市场主体和人民群众都能享受到普惠的金融产品服务，助力实现中国式现代化、促进全体人民共同富裕。

打造“双轮驱动”普惠金融服务体系

国务院此前印发的《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》提出，未来五年，小微企业、个体工商户、农户及新型农业经营主体等融资可得性持续提高，信贷产品体系更加丰富，授信户数大幅增长，敢贷、愿贷、能贷、会贷的长效机制基本构建。

在政策引导下，越来越多的金融机构将普惠金融融入自身发展战略，做好普惠金融这篇大文章。

“当前，农业银行五成普惠贷款、七成普惠客户源自县域、乡村，‘三农’普惠‘双轮驱动’优势得到进一步体现。”刘加旺表示，农业银行以数据为基础、以算法为引擎，打造一套完整配套的线上产品体系、一个小微企业线上专属客户服务平台、一个数字化经营管理平台和一套智能化风控体系，形成了线上线下融合发展的协同经营管理模式，打牢了普惠金融高质量发展的生态基础。此外，农业银行在全行2.25万个经营机构基础上，筛选确定了1.01万家小微信贷业务重点网点、近300家小微科技、绿色、制造业、供应链特色支行，激活网点开办小微信贷业务动能，打通普惠金融服务“最后一公里”。

值得一提的是，随着数字技术发展，各家银行机构积极运用金融科技扩大小微企业服务覆盖面、提升服务效率。

“针对普惠小微客户群体分布广泛、需求各异等特点，我们分析客户共性、划分同质客群、实现批量服务；引入工商、税务、发票、公积金、水电气等涉企信用信息数据，与行内支付结算、交易流水等数据进行有效整合，夯实产品创新数据‘底座’；推出了小微企业专属客户服务平台‘农行普惠e站’，为小微企业提供方便快捷的线上申贷、进度查询、签约用款等全流程融资服务。”刘加旺说。

推进普惠金融与乡村振兴融合发展

普惠金融是支持乡村振兴的重要力量。国务院此前印发的《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》提出，未来五年，金融支持乡村振兴更加有力。

近年来，各家金融机构发力普惠金融，围绕农田建设、乡村特色产业等重点领域，助力乡村振兴。

“我们围绕耕地和种子两个关键，倾斜政策资源，创新产品服务，努力打造‘从田间到餐桌’全产业链金融服务模式；重点支持农产品深加工、农村冷链物流、农村电商直播、特色农业休闲体验项目等产行业，推动把农业建成现代化大产业；将农村基础设施和公共服务提升作为支持重点，通过贷款、债券、基金等多元化融资模式开展金融服务；对160个国家乡村振兴重点帮扶县实施差异化支持政策，倾斜帮扶资源，推动重点帮扶县贷款增速高于全行、贷款利率低于其他地区。”刘加旺说。

一系列举措取得明显成效。截至2023年末，农业银行乡村振兴领域贷款余额近9万亿元，增量超1.4万亿元，创历史同期新高；涉农贷款余额6.55万亿元，增量超万亿元；粮食和重要农产品保供相关领域贷款余额8445亿元，增速33%。

在提升农村基础金融服务覆盖面方面，据刘加旺介绍，农业银行推出“农银惠农云”数字乡村平台，入驻机构12.6万个，覆盖县（区）2542个；推出85个“三农”产品创新基地、281项“三农”专属信贷产品，满足不同产行业、不同区域“三农”金融服务需求；完善“人工网点+自助网点+惠农通服务点+互联网线上渠道+流动服务”的“五位一体”服务渠道体系，打造广大农民群众的“村口银行”“指尖银行”。

“一直以来，我们持续加大农户贷款投放，提升农村基础金融服务覆盖面，为广大农民量身定制的线上贷款产品‘惠农e贷’余额突破万亿元。”刘加旺说，下一步，农业银行将持续加大金融服务“三农”工作力度，为推进乡村振兴、加快实现农业农村现代化贡献更大力量。

(责编：王连香、吕骞)
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