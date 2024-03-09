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业界：提升民航服务质量 推进中国民航服务水平不断提升

人民网记者 乔雪峰
2024年03月09日18:48 | 来源：人民网
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2024年春运期间，民航局提前研判形势、周密安排部署、优化服务举措，保障航班安全平稳有序运行，让人民群众的归乡返程之路更为安全、更为便捷、更为温馨。

春运期间，全国民航累计运输旅客8,345万人次，日均超过208.6万人次，创历史新高，迎来了新一年的“开门红”。

近日，民航局政工办副主任郝雪松在“守护平安蓝天路 聚力服务续新篇”平安春运客舱航食交流联动会议上表示，客舱和航食工作既是服务“人口规模巨大的现代化”的重要舞台，又是服务“物质文明与精神文明相协调的现代化”的重要窗口，还是服务“全体人民共同富裕的现代化”的重要载体、服务“走和平发展道路的现代化”的重要平台。

在谈及整治“机闹”专项行动时，郝雪松表示，要切实增强职业荣誉感和岗位使命感，转变应对处置思路，提高化解矛盾能力，充分发挥客舱航食工作优势，采用多种宣传方式，用好用活“安全乘机文明出行”十大提醒语，加强旅客引导，确保客舱安全。

“客舱服务是民航旅客服务的重要组成部分，要提高政治站位，持续提升民航服务品质。”民航局运输司副司长徐青表示，提升民航服务质量不仅是“人民航空为人民”宗旨的重要体现，也是质量强国和交通强国建设的必然要求。

徐青指出，机上餐食是民航服务最直观的体现方式之一，要丰富餐食种类，提升餐食服务水平；要提升处置能力，切实做好不正常航班服务保障；要优化服务细节，做好特殊需求旅客服务保障工作。客舱、航食、机场等领域要加强协同配合，共同推进中国民航服务水平不断提升。

中国航协运输业务部总经理李宗凌表示，民航行业在经历疫情后第一个完整的春运之后，行业正在快速恢复。“希望通过引入评价体系，综合、专项评价各航空公司服务水准，促使各航空公司找准不足，精准发力，加快行业整体服务水平获得提升。”

一顿团圆饭，一份归家情。南联航食董事长李斌在会议上表示，今年春运期间，南联航食全力守护“舌尖安全”，做到了平安春运；稳妥应对“客运高峰”，做到了便捷春运；持续打造“食尚南航”，做到了温馨春运。“今年春运，南航航食系统累计配餐1111万份，日均配餐32万份，比2023年春运同期增长48.13%，最多一日配餐近36万份。”

春运火，机场忙。首都机场集团副总经理杜强表示，春运期间，首都机场集团管理的54家机场日均保障航班5,022架次，日均保障旅客71.65万人次，2月16日（正月初七），单日保障旅客高达80.6万人次。

中国航协理事长助理、客舱委主任、航食分会主任冯润娥表示，客舱人、航食人在全力打造“平安春运、便捷春运、温馨春运”过程中，交出了一份亮眼的成绩单。“各单位要进一步巩固落实春运成果，发扬连续作战精神，做好后续工作；要准确认识和把握民航发展形势，不断增强民航高质量发展的信心，守护平安蓝天路，聚力服务续新篇，在新时代新征程上继续奋力谱写交通强国建设民航新篇章。”

(责编：王连香、吕骞)
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