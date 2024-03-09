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福建自贸区先行先试探索两岸融合新路

2024年03月09日21:18 | 来源：新华网
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　　新华社福州3月9日电（记者 李慧颖）“台资板”累计为台企融资23亿多元，75名台胞在平潭领取个税补贴，2300多本对台职业资格采信证书对台胞发放，“台企快服贷”解决台企贷款难问题……福建自贸区强化“因台而设”的特色，先行先试探索两岸融合发展新路，拉紧两岸经贸合作纽带。

　　据福建省商务厅介绍，去年以来，福建自贸试验区建设取得新进展，推出多项对台先行先试的创新举措。在推动两岸经贸往来方面，福建自贸区在全国率先推出台胞注册登记企业“全程网办”，持台湾居民居住证的台胞注册企业可实现自主申报、线上核验、即时审批等一站式服务。厦门港开通直达台北的跨境电商“大三通”海运快线，“厦金航线”包船航班成为两岸物流新渠道。

　　在加大对台金融开放方面，率先设立大陆首个自贸区数字人民币台企融资增信基金。推出“台企快服贷”，让台企台胞在金融领域获得同等待遇，为解决台资企业“贷款难、贷款贵”探索路径。海峡股权交易中心持续提升“台资板”创新服务能力，累计为台企融资23.2亿元，挂牌台企131家、展示台企3000家。

　　福建自贸区还创新多项举措支持台胞就业。厦门片区率先开展台胞游艇驾驶证、机动车驾驶证换证试点，台籍邮轮乘务员培训和管理级船员培训试点。平潭片区率先实施台湾居民个税补贴“免申即享”，已有75名台胞领取补贴。

　　今年1月，台胞职业资格一体化服务模式入选全国自贸试验区第五批“最佳实践案例”，目前福建省（平潭）台胞职业资格一体化服务中心除了覆盖全省，还在广东、北京设立分中心，累计发放对台职业资格采信证书2300多本。

　　福建自贸试验区涵盖福州、厦门、平潭3个片区，自2015年4月挂牌运行以来，紧紧围绕“打造开放和创新融为一体的综合改革试验区、深化两岸经济合作示范区和海丝沿线国家地区开放合作新高地”建设目标，累计推出20批622项创新举措，其中全国首创275项、对台120项。

　　福建省商务厅相关负责人表示，下一步，福建自贸试验区将持续探索海峡两岸融合发展新路，努力建设具有国际影响力和竞争力的自由贸易区。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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