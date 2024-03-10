孙旭东

原标题：广州市黄埔区：发布人工智能赋能新型工业化应用场景清单

只需点点手机，准时赶到的自动驾驶出租车就会载着乘客前往目的地；马路上，绿色高效的氢能无人驾驶清扫车自主识别道路环境自动清洁……这些新型工业化发展带来的便民服务将在广州黄埔率先实现。近日，广州开发区、黄埔区召开加快推进新型工业化大会，正式公布2024年首批人工智能赋能新型工业化应用场景清单，涵盖9大领域，共计50个应用场景。

清单相当于一个供需对接的“通道”，将黄埔不同领域相关单位对新型工业化转型的需求清晰地展示给全国乃至全球供应方，力促更多新技术、新产品、新设备在黄埔率先应用推广，在激活新质生产力的同时，加速推动黄埔新型工业化发展。

开放50个场景 深度挖掘人工智能技术赋能潜力

作为广州开发区、黄埔区首个以“人工智能+新型工业化”为主题的场景清单，清单围绕“人工智能”提出深耕9大领域，即智慧农业、智慧能源、智慧医疗、智慧政务、智慧教育、智慧城市、智慧交通、智慧园区、智能制造。

其中，智能制造领域涉及的应用场景相对较多，共有18个；智慧园区领域有8个应用场景；智慧城市和智慧交通领域分别有6个应用场景；智慧教育领域有4个应用场景；智慧政务领域有3个应用场景；智慧能源和智慧医疗领域分别有2个应用场景；智慧农业领域有1个应用场景。

从应用场景的具体规划看，在智慧农业领域，将着力拓展种质资源展示和精准农业等方面的应用，以提升农业生产的科技性。

在智慧医疗领域，计划实现AI中医辅助诊疗及养老行为分析预警，为养老院和家庭场景提供更加安全、便捷的服务。在智慧能源领域，AI技术将助力实现能源的高效利用和可持续发展。

在智慧政务领域，将基于“12345”政务服务应用分析大模型、惠企政策AI智能咨询、网络安全GPT智能化决策，为政府、企业、群众提供更高效的智能服务。

在智慧教育领域，将打造无感知AI数字课堂、线上线下混合教学智慧课堂，计划实现实时教学数据采集、智能助教及个性化学习服务。

在智慧城市领域，着眼为人民群众提供便捷生活服务、打造平安黄埔，计划实现建筑工地卸料载荷监测、城市智慧停车场运营管理、区域一体化智慧环卫运营、充电设施实时监控预警及凤凰湖智慧化河湖公园管养。

在智慧交通领域，围绕构建区域“陆空一体”智能交通体系，规划区域智慧出行商业化运营、全景感知交通治理决策、低空飞行智能化基础设施，计划实现科学城氢能无人驾驶清扫、生物岛智能交通与无人化物流、低空无人机智慧工地巡检分析。

在智慧园区领域，将从打造湾区大模型产业园区、机器人应用示范园区等多场景入手，持续推动区内特色园区外塑“颜值”、内提“气质”。另外，在智能制造领域，不同产业方向的多家黄埔企业均将加大力度鼓励合作伙伴融入公司新型工业化的发展生态链。

着眼智能制造 驱动工业大区传统制造业转型升级

黄埔以制造业立区，作为广州传统的工业大区，工业既是黄埔发展的基石，也是未来推进新型工业化的机遇。本次发布的场景清单，更是区内首个以“先进制造企业+数字智能企业”为主体的场景清单，28家企业共开放各类场景38个。

尤其在智能制造领域，18个应用场景在清单中占比近四成。广本数字化智能工厂、捷普电子黑灯无人化产线、燕塘乳业绿色供应链、昊志机电高精密主轴智慧生产线……从不同企业提出的转型规划中，不难预见未来黄埔高端化、智能化、绿色化的工业新格局。

由于汽车零件AI智能检测场景的实现，在广汽本田，对雅阁车辆接近300种零件的检测不再单纯依靠过去的传统手段，而是利用先进的机器视觉、传感器技术、自动化控制、大数据分析等手段，实现智能化、自动化AI识别检测，提升零件装配品质。

昊志机电规划打造的高精密智慧装配线配备柔性工装和AI识别，提升装配自动化水平，辅助AI智能检测及自动化流水线和自动搬运的智慧装配产线，在APS自动排程系统下，实现装配效率的提升。

企业强则工业强，首批应用场景清单中的优秀企业更像是“开路者”，今后还将有更多龙头企业加入黄埔推进新型工业化的队伍中来。未来黄埔将大力推动设备更新和技术改造，支持200个以上智能化改造项目、100家以上企业数字化转型，支持企业应用新技术、新工艺、新设备、新材料迭代升级。

打通对接渠道 变机遇为势能加速打造“智造强区”

当前，“二次创业”再出发的广州开发区、黄埔区，正扎实扛起“经济大区真正挑大梁”的使命担当。未来，广州开发区、黄埔区将把新型工业化之“机”转化为高质量发展之“势”，锚定“万亿制造”目标，着力补短板、强弱项、扬优势，向新质生产力发力，向新型工业化奋进，率先建成更具竞争力、更有影响力的“智造强区”。

一份涉及多领域、多方面的场景清单，能够看出广州开发区、黄埔区未来一段时间加速区域新型工业化发展的主攻方向。清单给出的具体规划如何落地，清单将起到怎样的作用？黄埔区工业和信息化局相关负责人将其比喻为一个“通道”：“场景清单也发挥着平台作用，明确地展示了黄埔新型工业化发展能够提供的大量机会。”“清单中的场景提供方即需求方，寻求提供解决方案的供应方，清单在双方之间打通对接渠道，了解彼此供需信息。需求发布后，全国乃至全球有实力的企业、机构都有机会参与黄埔推进新型工业化的过程。”

推动新型工业化，关键环节是培育新质生产力。需求方提供的场景对技术创新提出了很高要求，供应方需要具备过硬的科创实力。“揭榜挂帅”的模式将让更多新技术、新产品、新设备在黄埔率先应用推广。

接下来，广州开发区、黄埔区各相关部门将在技术创新、供需对接、宣传推广等方面积极支持清单中的场景建设，更好推动数字技术与实体经济深度融合，加快新型工业化应用场景项目尽早落地。

(责编：杨曦、陈键)

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