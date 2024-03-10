都 芃

原标题：大模型加快落地 赋能千行百业

今年的政府工作报告提出，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

过去一年，人工智能热潮席卷全球。以ChatGPT为代表的大模型发展如火如荼。今年全国两会召开前夕，人工智能文生视频大模型Sora成为热议的话题。大模型展现出的强大通用人工智能能力，已成为人工智能发展中里程碑式的进展，被认为将重塑人类社会的生产生活方式。

面对方兴未艾的大模型，如何推动其真正赋能千行百业，加快形成新质生产力？两会期间，多位代表委员围绕这一话题展开热烈讨论。

大模型落地进入关键之年

过去的2023年，据不完全统计，国内公开发布的大模型产品已达200余个，大模型产业竞争真正进入“百模大战”阶段。其中，绝大多数产品均以自然语言对话为主要功能，提供聊天对话、创意写作、代码生成等服务。

在全国人大代表、科大讯飞董事长刘庆峰看来，以大模型为代表的通用人工智能将会深刻地改变当前以人力和时长为主要生产模式的产业形态，从根本上重塑产业的全球竞争力，是驱动形成新质生产力的强大动能。他直言，2024年将是大模型走向落地应用的关键之年。

全国政协委员、360集团董事长周鸿祎同样认为，2024年，大模型在不同行业垂直领域的应用将大有可为，“最近Sora给大家带来震撼，大家能够直观看到其在影视工业、游戏行业、广告业的巨大应用潜力。”

在刘庆峰看来，大模型在推进新型工业化、培育新质生产力中大有作为。比如在工业领域，大模型具备知识问答、理解计算、代码生成等能力，能充分学习企业海量知识，赋能各场景数智化。

大力打造标杆示范应用

大模型技术存在着典型的“飞轮效应”，即通过不断应用，实现数据反哺，可以不断加快迭代速度。因此，多位代表委员建议，应打造标杆示范应用场景，为各行业、企业应用大模型提供可供借鉴的成熟案例。

“要打造以大模型为代表的人工智能与制造业深度融合的应用场景，尤其建议鼓励智能制造领域企业，特别是龙头企业牵头打造智能制造的实践和示范样点，建设示范性工厂和生产线，探索未来制造模式和企业形态。”全国人大代表、小米集团董事长雷军建议。

针对当下良莠不齐的大模型应用生态现状，刘庆峰则认为，应由国家级权威机构和行业龙头企业联合，共同发布具有公信力的大模型评测标准和应用指南，并定期组织系统全面的科学评测，指导各行业甄别和选用大模型。“我建议首批可以加快开发面向金融、工业、汽车、文旅、政务、教育、医疗等关键行业和领域的应用场景，加快打造标杆示范，在验证成效后向全国规模化推广。”

推动大模型落地，组织模式创新必不可少。全国政协委员、奇安信科技集团董事长齐向东建议，鼓励各行业头部企业与专业安全厂商结成创新联合体，在关键行业选取典型场景开展联合创新，共同探索大模型安全创新产品在威胁检测、漏洞挖掘、指挥研判等方面的应用，在实战中推动“人工智能+安全”进入越用越强的良性循环。

守牢安全底线

3月7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在十四届全国人大二次会议记者会上表示，人工智能目前进入爆发式发展的关键阶段。中国主张发展与安全并重，既要拥抱新事物新机遇，也要装好刹车再上路，共同推进人工智能全球治理。

安全问题始终贯穿人工智能发展全过程。大模型的爆发式发展，更加重了社会对其安全性的关注。

周鸿祎把大模型引发的安全风险分为技术安全、内容安全和人类安全三个方面。技术安全主要涉及大模型技术本身引发的如网络、数据等方面的风险；内容安全则是指控制、滥用、误用和恶意应用大模型带来的法律及道德问题；而人类安全则是大模型足够强大后，人工智能是否安全可控的问题。

为此，他建议，我国应未雨绸缪，重视大模型安全。例如，研究制定保障大模型安全的标准体系，推动通用大模型开展安全评测、接入安全服务等，降低大模型的安全风险。

大模型安全既包括应用层面安全，同样也包括产业链安全。

“大模型作为驱动新质生产力的重要技术底座，其本身也要构建在自主可控的国产软硬件基础之上，以及安全的产业链环境之中。”刘庆峰建议，为进一步推动自主国产大模型发展，要加快我国大模型开发者生态体系建设和运营，支持国产大模型向开发者开放，开展大模型评测体系和开源社区建设，降低研发和使用成本。同时，应鼓励央企国企优先应用国产大模型，尤其是在关键敏感领域和核心战略领域。

(责编：杨曦、陈键)

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