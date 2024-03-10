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“黑科技”绘就低碳生活图景

2024年03月10日08:58 | 来源：科技日报
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原标题：“黑科技”绘就低碳生活图景

低碳小麦走上餐桌、节能建筑拔地而起、自行车高速公路串起风景……近年来，在创新技术的助力下，我国多地持续探索绿色发展新方式，人们的生活变得更时尚、环保。

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◎本报记者 马爱平

“近年来，我国绿色建筑材料发展持续取得突破，绿色建筑业态不断更新。目前，新建绿色建筑面积占新建建筑面积的比例已经超过90%。”全国人大代表、中国工程院院士彭寿日前在接受记者采访时说。

不仅是建筑领域，如今低碳技术已与农业、交通业等多个行业深度融合，为其赋能。

低碳技术发展不仅关系国家建设与发展大局，也同每个人的生活息息相关。近年来，越来越多的绿色“黑科技”产品来到你我身边，为我们描绘出一幅幅生动的低碳生活图景。

实现增产与环保双赢

作为浙江省低碳乡镇试点，杭州市临安区潜川镇沙门坞低碳生态农庄通过循环利用废弃物，每年节约化肥30吨、饲料2万余公斤。

潜川镇党委书记王静告诉记者，沙门坞低碳生态农庄被评为浙江省美丽生态牧场，其养殖的沙门坞蚯蚓蛋入选杭州市“十大金蛋”，通过有机食品认证。

低碳农业之花也在山东绽放。

在位于山东省淄博市桓台县的先正达集团中国MAP农场内，有一片低碳小麦田。

“这200亩低碳小麦，采用免耕播种、精准施肥等方式种植，较传统方式亩产提升约7.5%，温室气体排放量减少约3成，实现了增收、环保两不误。”先正达集团中国首席可持续发展官姜业奎告诉记者。

“为了减少碳排放量，从播种开始，我们就采取了免耕播种方法。与传统方式相比，这种方法可减少2至3次农机作业次数，让土壤更好固碳。”姜业奎进一步说，“更精准的水肥管理也是减碳的关键措施。我们利用测土配肥、水肥一体化管理技术，实现了节水50%、节肥30%至50%。”

创新种植方式不仅提高了小麦的产量和品质，还显著减少了农业生产的碳排放量，为低碳农业发展积累了实践经验。

从事小麦科研工作的全国人大代表、河南科技学院教授茹振钢，常年奔波在田间地头，先后培育并推广了多个小麦新品种。他说，生态碳汇可促进温室气体减排和自然环境改善，缓解气候变化对人类和地球的影响。研究表明，农作物的固碳能力和净化空气能力，远比单位面积的森林要强。

“西方国家主要是把森林纳入碳汇经济，并未把农作物纳入碳汇经济。我国是一个农业大国，部分地区农作物群体构建速度快，固碳能力强。我们期待更多像低碳小麦这样的创新成果。”茹振钢说。

给高楼穿上“节能外衣”

城市建筑作为现代都市的核心标识，在我国能源消耗和碳排放中占据重要地位。中国建筑节能协会会长武涌介绍，据统计，建筑全过程能耗占到全国能源消费总量的45%，碳排放量占全国排放总量的50.6%。在此背景下，城市建筑的节能降碳成为当务之急。

位于北京市朝阳区的光熙门北里29号楼，被称为公共建筑改造领域的绿色典范。这栋楼建于1987年，经改造后成为北京市首个零碳建筑。

北京建筑节能研究发展中心主任龚海光向记者介绍，在改造过程中，项目团队运用了七大类、二十项节能技术，为高楼穿上“节能外衣”。这些技术使建筑物本体能耗降至改造前的66%。同时，光熙门北里29号楼安装的多种光伏设施如同“能量收集器”，遍布楼房表面，可以为建筑提供充足电能。

前不久，贵州省首座零碳办公楼建成投用。它配置了2台风力发电机，预计年发电量3299千瓦时；采用浅层地温能，保证冬季供热、夏季制冷。

“绿色建筑是重塑绿色生产生活方式、推动产业转型升级的重要手段之一。”彭寿说，随着相关政策落地，我国绿色建筑在规模化发展上具有明显优势。

铺就绿色出行路

朱婷婷在陕西省西安市某企业工作，每天早上她从地铁站转乘“捷巴士”上班。她告诉记者，自“捷巴士”运营以来，上下班出行方便很多。

“捷巴士”是一种网约公交，采取实时拼单网约模式，市民只需通过手机预约出行即可享受“随需而至、经济快捷、预约出行、一站直达”的公交出行体验。如今在西安市，“打”公交上班已经成为不少人的首选。

近年来，西安市大力建设公交多元化服务体系，打造15分钟绿色交通便民服务圈，让西安的城市绿色出行驶上快车道。

在位于浙江省安吉县的竹子博览园，一款移动充电机器人每天都在辛勤地工作着。

“以前是车找桩，现在是桩找车。”能链智电副总裁于翔告诉记者，以往，有充电需求的车主要在充电桩附近等待或自行寻找充电桩，而移动充电机器人突破了固定充电桩存在的场地、电容量等限制。

“捷巴士”、移动充电机器人都是组成智慧交通网络的一份子。

全国政协委员、交通运输部科学研究院副院长兼总工程师王先进说：“智慧交通极大地优化了出行路线，促进交通安全，并且节能降耗。”

王先进认为，智慧交通至少在三个层面可以助力实现“双碳”目标。一是智慧交通能够整合交通系统资源，提供一体化运输服务，优化出行结构。二是智慧交通技术的创新与进步，能够给整个行业带来重大变革，提升出行效率。三是智慧交通技术能够用较低的社会成本，对整个交通行业的碳排放量进行精准监测和核算，为相关措施的制定提供科学依据。

(责编：杨曦、陈键)
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