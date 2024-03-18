人民网记者 董童

宠物作为人类的朋友，给予了我们无条件的爱与陪伴。如今，随着越来越多的年轻人加入“撸猫”“吸狗”队伍，宠物经济也迈入了高速增长阶段。

3月15日，人民网“透明工厂·探寻消费密码”系列直播走进位于山东聊城的乖宝宠物食品集团麦富迪超级工厂，探寻萌宠们的美食如何做到“色香味”俱全，带领网友们一起破译“毛孩子”的饮食密码。

“麦富迪自有品牌成立于2013年，目前出口30多个国家和地区。”在科技中心的企业展厅中，乖宝宠物总裁杜欣芳介绍，集团目前的产品类别有以天然食材为主的宠物犬用和猫用主粮、烘干鸡肉鸭肉为主的零食和保健品，共三大品类1300多个品种。

从代加工转型到成立自主品牌，再到全网销量名列前茅，麦富迪有哪些独门“绝技”？

直播中，主持人许博在乖宝宠物研发总监陈金发的陪同下，先后来到CNAS检测中心、膨化主粮车间、烘焙粮生产车间、冻干主粮生产车间和宠物营养研究与发展中心一探究竟。

配方研发是生产高品质的宠物犬猫粮的基础，其中原料和成品检测至关重要。“安全永远都是生产的‘紧箍咒’。检测中心可以对原材料和成品进行一百多项指标检测，一批都不会漏过。”陈金发举例，理化实验室可检测原料和成品中的蛋白质含量、水分、脂肪等成分；兽药残留检测实验室可进行多领域的兽药残留检测分析；有机仪器是检测原料、成品含有的营养物质、有害物质和食品添加剂等。

在主粮膨化车间外围玻璃参观走廊，可以直观看到每台机器运作和生产具体情况。陈金发介绍，主粮车间生产线每小时能生产17.5吨粮食，可供1千只猫一年口粮。

“这台机器是粉碎系统，主要负责调制膨化（鲜肉添加）。由于工艺限制，普通膨化粮的设备只能添加30%的鲜肉，而现在的温格尔设备已实现添加70%的鲜肉，有效满足了犬猫食肉天性。”他说。

在烘焙粮生产车间，三、四个工作人员正在处理鲜肉，经过去筋膜、修剪脂肪、搅碎等步骤，鲜肉会混合上维生素、矿物质等，再按照食谱进行配比。“每项添加都会严格计量精确到克。”在斩拌机前，陈金发介绍，经过真空斩拌，物料可达到微米级的泥状，随后会压制成颗粒。

“食材被压制成特定形状后，还会进行韧性测定，然后就是烘焙、冷却和包装。”在50米长的烘焙机烘干隧道旁，陈金发说，烘干隧道使用三段烘干式阶段控温，低温段65℃让食物成型；中温段85℃蒸发水分；高温段100℃杀菌増香，既可缩短加工过程，也能减少原材料营养损失。

身处全年控温在15℃的冻干车间，节目组感受到了丝丝寒意。“我们共有8个冻干仓，将食物速冻到-36℃以下3个小时；冻干仓真空度达到13-100pa，冻干阶段为30至48小时，具体根据食材情况而定。”陈金发介绍，产品冻干后还要进行金属探测和辐照杀菌，保证产品的安全和品控。

住单间，享美食，还有专人服务……在犬猫适口性测试区，主持人与麦富迪品牌代言人谢霆锋见证了正在进行的宠物粮的适口性和营养性测试。通过打造各种生活场景，麦富迪的300余只猫咪与狗狗“员工”可以在温馨舒适的氛围下“打工”，“天性喂养”理念融进了每个研发生产环节。

“从代工到开始做自有品牌，我们深深体会到越接近消费者，越能直观地洞察和挖掘出宠物和消费者的真实需求。”乖宝宠物董事长秦华坦言，对比国际品牌，目前国产品牌的差距主要集中在基础研究、品牌建设和高端品牌市场占有率方面。“我们希望通过自身的努力来缩小这个差距，让中国宠物食品品牌在国际竞争中占有一席之地”。

宠物经济的蓬勃发展不仅为企业带来了新商机，也为实体经济注入了新活力。面对未来机遇与挑战，秦华表示：“好的产品自己会说话。我们将持续坚持‘天性喂养’理念，更好地满足宠物和消费者需求，打造有竞争力的产品。另外，在研发与生产方面融入更多科技力量，加速团队优化，带动国产宠物行业和‘它’经济实现高质量发展。”

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(责编：董童、吕骞)

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