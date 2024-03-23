本报北京3月22日电 （记者刘志强）22日，国家发展改革委召开专题新闻发布会，介绍了《关于支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见》（以下简称《南沙意见》）的有关情况。

按照《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》工作要求，国家发展改革委牵头并会同商务部、市场监管总局制定了《南沙意见》，并于2023年12月印发实施。

“出台实施《南沙意见》，有利于充分发挥南沙乃至粤港澳大湾区市场条件较好、要素资源汇聚等优势，持续优化新业态新领域准入环境，更大力度激发经营主体活力，更好营造国际化法治化市场化营商环境，率先探索可复制可推广的现代市场体系建设经验。”国家发展改革委副秘书长肖渭明在会上详细介绍了《南沙意见》部署的15条改革举措。

据介绍，11条为放宽市场准入政策措施，主要有两类。一类是谋划重大体制机制改革，从国家层面体系性统筹设计的重点改革任务。比如围绕加快建设高水平对外开放门户和规则衔接机制对接高地，提出参与制定并推动实施海陆空全空间无人体系技术标准，构建国际领先的工业机器人、智能设备行业标准和认证体系并开展国际检测认证服务等。

另一类是发挥南沙既有领域优势，加快推进科技创新、产业创新深度融合的改革举措。比如，开展无人设备产业化应用、建设大湾区无人体系产业孵化基地、建立深海领域全球前沿科学研究协同机制等。又如发挥广州外国驻穗领事馆集聚优势，谋划建设中国企业“走出去”综合服务基地，有效激励优势创新产业资源汇聚，打造具有全球影响力的科技创新产业创新高地和对外服务窗口。

另外4条为优化监管的具体措施，持续营造公开透明可预期的市场环境，特别是要优化新业态新领域准入环境，激发更多潜力活力。

肖渭明表示，《南沙意见》为此提出要从全链条、跨部门、重点领域等方面着手，构建政府监管、企业自觉、行业自律、社会监督互为支撑的多元协同格局，努力打造更加灵活高效的市场准入监管模式，为在全国层面完善与市场准入制度相适应的监管体制探索经验。

《 人民日报 》（ 2024年03月23日 第 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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