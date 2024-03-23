本报记者 纪文慧

原标题：有效激发设备更新市场潜力

国务院日前印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出从4方面实施设备更新行动。工业、农业、教育、医疗、文旅等设备涉及产业基础与民生福祉，此轮大规模设备更新行动如何推动？

年规模超5万亿元

随着新型工业化深入推进，工业、农业、建筑等领域设备更新换代需求巨大。国家发展改革委主任郑栅洁表示，2023年我国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元。初步估算，设备更新将是一个年规模5万亿元以上的巨大市场。

《行动方案》聚焦工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗7个领域，提出要推进重点行业设备更新改造，加快建筑和市政基础设施领域设备更新，支持交通运输设备和老旧农业机械更新，提升教育文旅医疗设备水平。明确到2027年，上述领域设备投资规模较2023年增长25%以上。

“《行动方案》为未来几年我国工业领域设备更新明确了投资方向，将有效激发工业领域设备更新潜力，增加先进产能，提高生产效率。”中国信息通信研究院院长余晓晖认为，工业既是各类设备的供给方，也是需求方，推动大规模设备更新既能拉动有效投资，也能提升发展质效，对推进新型工业化、建设现代化产业体系具有重要意义。

中国宏观经济研究院经济研究所副所长吴萨表示，《行动方案》结合各类设备差异化需求，系统部署更新行动，有序推进再制造和梯次利用。在拉动有效投资基础上，进一步激发潜在消费，形成消费与投资相互促进的良性循环，切实增强经济活力，改善社会预期，巩固内需复苏态势。

提升产业竞争力

当前，我国制造业正迈向高端化与智能化，企业推进数字化、智能化升级，正在从生产辅助环节的信息化向核心生产环节的分析优化拓展。余晓晖表示，《行动方案》提出推广应用智能制造设备和软件、加快工业互联网建设和普及应用，培育数字经济赋智赋能新模式等多项举措，将进一步推动工业企业加快“哑”设备改造，加速“5G+工业互联网”融合创新和规模应用，以设备更新带动产业竞争力整体提升。

“《行动方案》既聚焦能源消耗和碳排放重点设备产品，深入挖掘节能降碳潜力，也围绕新型工业化和新型城镇化的重点方向，持续提升产业链供应链绿色低碳水平。”中国宏观经济研究院能源研究所副所长孙颖认为，设备产品广泛应用于各行业领域，是构建绿色低碳的生产方式和消费模式的基础支撑。当前，部分现役设备产品能耗大、产能低，已成为制约产业转型升级和绿色发展的突出短板，要锚定重点，分类有序推进。

在重点设备及行业方面，聚焦量大面广、带动作用强的重点行业设备，通过加快技术改造与设备更新，推动先进产能、高效产品的占比持续提升，从源头上促进节能降碳水平不断升级；同时，结合我国能源需求结构变化趋势，既注重钢铁、有色、石化、化工、建材、电力等行业节能降碳，也重视机械、航空、船舶、轻纺、电子等制造业设备更新改造，推动设备产品更新与新能源、新材料、数字经济应用深度融合。

在产业链供应链方面，鼓励推动先进设备产品加快替代的同时，提出实施废旧设备产品回收循环利用，进而在产业链上下游实现全环节节能降碳，提升资源利用效率；此外，推进生产制造、加工转换、流通消费等产业结构进一步优化升级，把鼓励设备产品更新与依法依规淘汰不达标设备产品有机结合。

政策保障打通堵点

设备更新涉及生产制造多领域多环节，存在投入大、周期长、见效慢的情况，企业往往积极性不高。对此，《行动方案》充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，并进一步强化政策保障，加大支持力度，打通设备更新堵点。

从财政、税收、金融等方面入手，打好政策组合拳。《行动方案》提出，加大财政支持力度，把符合条件的设备更新纳入中央预算内投资等资金支持范围；鼓励有条件的地方统筹利用中央财政安排的城市交通发展奖励资金；用好用足农业机械报废更新补贴政策等。完善税收支持政策，加大对节能节水、环境保护、安全生产专用设备税收优惠支持力度；把数字化智能化改造纳入优惠范围。优化金融支持，运用再贷款政策工具，引导金融机构加强对设备更新和技术改造的支持，中央财政对符合再贷款报销条件的银行贷款给予一定贴息支持；发挥扩大制造业中长期贷款投放工作机制作用。

加强要素保障和创新支撑，推动更新改造落地见效。设备更新与技术改造涉及用地、规划、环评等多个环节，离不开土地、能源等要素支持。对此，《行动方案》明确进一步加强企业技术改造项目用地、用能等要素保障，对不新增用地、以设备更新为主的技术改造项目，简化前期审批手续；统筹区域内生活垃圾分类收集、中转贮存及再生资源回收设施建设，将其纳入公共基础设施用地范围，保障合理用地需求。此外，《行动方案》提出，聚焦长期困扰传统产业转型升级的产业基础、重大技术装备“卡脖子”难题，积极开展重大技术装备科技攻关；完善“揭榜挂帅”“赛马”和创新产品迭代等机制，强化制造业中试能力支撑，加快创新成果产业化应用。

余晓晖表示，推动大规模设备更新是一项系统工程，要继续完善工作机制，加强统筹协调，落实各部门责任，形成最大合力，进一步减轻企业负担，调动市场活力，激发更多动能。

(责编：方经纶、李楠桦)

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